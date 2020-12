Entrevista a María Eizaguirre: "Es dramático que la crisis sanitaria se haya convertido en una campaña electoral"

POSIBLES TITULARES:

"Es dramático que la crisis sanitaria sea una campaña electoral"

"Tenemos que defender un periodismo basado en los datos"

María Eizaguirre (San Sebastián, 1978) es periodista, candidata a la presidencia de Radio Televisión Española (RTVE), compañía en la que fue editora del telediario de la noche, y autora del libro '100 días de estado de alarma: la democracia confinada', una especie de diario de la actuación del Gobierno español y otros ejecutivos europeos durante la pandemia de coronavirus.

¿Ha estado la democracia confinada en estos sucesivos estados de alarma?

Es una reflexión que deberíamos hacer. La realidad es que durante muchísimo tiempo el Congreso de los Diputados ha permanecido prácticamente cerrado, la oposición tampoco ha tenido posibilidad de ejercer su labor, el papel del rey ha pasado a un segundo plano, el portal de transparencia ha estado cerrado, los fiscales dicen que viven una de las etapas de mayor descrédito de todos los tiempos... Se ha hablado mucho de decisiones que se tomaban en beneficio de la ciudadanía y me pregunto si realmente eso es exactamente así.

Y los medios de comunicación, ¿hemos estado confinados?

Hemos tenido muy difícil hacer nuestro trabajo. Es verdad que esta enfermedad pone trabas a nuestra manera de trabajar porque nosotros tenemos que salir a la calle, pero a eso hay que añadir las dificultades externas: no hemos tenido acceso a la información y no hemos podido hacer preguntas. Ha habido una estrategia de confusión, de mezclar información, propaganda y desinformación porque ya parece como si todo se metiera en un mismo 'baticao' y todo fuera lo mismo. Y no. Los medios de comunicación somos una cosa y las redes sociales son otra. No se puede confundir lo que es una crítica, que siempre es legítima, con los bulos o las fake news. En los últimos días se ha hablado bastante de las dos crisis más gordas a las que se ha enfrentado el Gobierno: la ley Celaá y el acuerdo presupuestario con Bildu y en las dos ocasiones han hablado de fake news y se confunden.

¿Debería el Gobierno ser quien decida qué es un bulo y qué no?

Asoman por las ventanas lo que se han bautizado como los ministerios de la verdad, tanto la APM como la FAPE han puesto el grito en el cielo sobre esa iniciativa para controlar esto de lo que hablas. Yo creo que la Unión Europea ha hecho un llamamiento a los socios para que se combata la desinformación, pero creo que no es exactamente lo que se está poniendo en marcha en España. Durante esta crisis, los periodistas hemos escuchado cosas desde el Consejo de Ministros como normalizar el insulto a la prensa, se pidió que se rectificara y no ha sucedido, y yo defiendo en el libro, y como profesional, que los periodistas tenemos un compromiso con la defensa de la democracia y nuestro papel es relevante. Quizá por eso hay tanto interés en controlar los medios de comunicación. Además, ha habido momentos de muy poca información y más propaganda. Ante esas derivas los profesionales tenemos que defender un periodismo basado en datos, datos y más datos. Observo con preocupación que ahora parece que los datos y la verdad no importan. Repetimos una mentira como si fuera verdad y para eso no tenemos que esta los periodistas. La labor del periodista es contar la información y dar los datos a los espectadores para que saquen sus propias conclusiones.

En el libro dices que la ciudadanía reclama información, ¿hemos sido los periodistas capaces de dársela?

En España se hace muy buen periodismo pese a las dificultades que tenemos. Los medios de comunicación en líneas generales gozan de una buena salud. Dicho esto, creo que la crisis económica a la que nos enfrentamos es un riesgo porque va a suponer dificultades serias a los medios de comunicación privados. Respecto a la información, sí me gustaría decir que en estos tiempos de Covid ha habido una sobredosis de información y eso también ha sido utilizado: un escándalo ha tapado el siguiente escándalo, que ha tapado al siguiente escándalo, que ha tapado al siguiente escándalo... Cuando lees el libro y ves todo lo que ha ido pasando día a día es cuando de verdad eres consciente de lo que ha pasado y creo que esa estrategia de escándalo diario provoca el 'efecto amapola', adormece a la sociedad y ya no tenemos capacidad de sorpresa ni indignación. Prácticamente es como si no nos moviera nada por dentro. A día de hoy seguimos sin saber cuántas personas han fallecido. Las cifras de Sanidad respecto a otros organismos oficiales varían muchísimo. Falta transparencia, no solo en el dato en sí, sino también en la forma en la que se comunica: primero siempre se da el número de contagiados, luego, los fallecidos y, por último, los recuperados. ¿Se hace porque sí? No, el numero de muertos va en la mitad de un sandwich y se pasa de puntillas. Al final la propia visibilización del drama, la ausencia del luto, de homenajes, de funerales se ha traducido en que ha pasado a un primer plano lo que bautizo como el 'aplaudillismo', que me resulta preocupante en cuanto a que esos sonidos atronadores de aplausos nos han impedido ver el sufrimiento y la verdadera tragedia por la que estamos pasando.

¿Deberíamos haber enseñado los medios imágenes más crueles?

En comunicación lo que no se ve no existe. Creo que ha habido intentos por ocultar esa información, pero también creo que ha habido muchos periodistas que han hecho de una manera excepcional su trabajo y que han sido honestos con la audiencia y la ciudadanía y que han cumplido con creces esa vocación de servicio público que es la razón de ser de cualquier medio de comunicación.

El prólogo lo firma Kathleen Kennedy -sobrina de JFK- y habla sobre los 'falsos profetas', ¿hay alguno en España?

Estamos en una auténtica batalla por el relato. Resulta dramático que una crisis sanitaria como la que estamos viviendo se plantee como si fuera una campaña electoral: los buenos y los malos, las mascarillas egoístas y las generosas... Se ha politizado absolutamente todo. Deberían haber apostado de verdad por el diálogo. Es que incluso ha habido un neolenguaje, nuevos vocablos, eufemismos.

En el libro recuerda cómo hubo un momento en la pandemia en el que los periodistas no podíamos preguntar en rueda de prensa y hubo un movimiento conjunto de respuesta.

Es la primera vez en nuestro país que los periodistas, de manera unánime, da igual de qué medio o de qué sensibilidad política, profesionales con todas las letras, nos pusimos de acuerdo en algo báscio: la defensa de nuestro trabajo. Ese capítulo lo escribe Juan Fernández Miranda, quien impulsó el comunicado, al que se sumaron periodistas de todos los medios de comunicación, entre otros, Encarna Samitier, directora de 20Minutos. Dice mucho y bien de los profesionales de nuestro país. Cuando pasen unos años y echemos la vista atrás, nos podremos sentir orgullosos de haber levantado la voz.

En una profesión que quizá peca de corporativismo, esto puede dar pie a que se repita con más facilidad, ¿no?

Desde luego es una esperanza de que por encima de lo que cada uno pensemos hay algo que nos une: la defensa por un periodismo libre. Se suele decir que la prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad no es otra cosa que mala. Ese manifiesto pone sobre la mesa esa realidad, esa unión.

Usted también es candidata a presidir RTVE, ¿en qué punto está el concurso?

Radio Televisión Española hace más de dos años inició el proceso de un concurso para despolitizarse. Hubo un comité de expertos que realizó un trabajo bastante acertado, pues trabajaron con bastante libertad, pero parece ser, porque a los candidatos no nos lo han comunicado, que el baremo que estableció el comité con un proyecto de gestión valorado a ciegas, no se va a tener en cuenta. En aras de la transparencia sería beneficioso para todo que los proyectos de gestión fueran públicos, de tal manera que podamos ver si el comité ha hecho bien o no su trabajo. Parece que nos van a llamar en breve para comparecer y a partir de ahí el Congreso elegirá a seis candidatos y el Senado, a los otros cuatro.

Desde luego es importantísimo que termine la situación en la que estamos ahora: hay decadencia de credibilidad y estamos en mínimos históricos de audiencia. Es una anomalía democrática. Una empresa como RTVE con más de 6.000 trabajadores lleva dos años con una administradora única provisional [Rosa María Mateo] que ha tomado decisiones que afectan al futuro estratégico de la compañía. Eso tiene que acabar de manera inmediata de la manera más adecuada.