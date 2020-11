Ayuntamiento exige al Valencia pasos para el nuevo Mestalla o el 15 de mayo se resolverá o sustituirá la ATE

Así lo ha manifestado el alcalde, Joan Ribó, en declaraciones a los medios junto a los vicealcaldes, Sandra Gómez y Sergi Campillo. El primer edil ha evidenciado la preocupación del consistorio por que no haya ninguna señal que la propiedad del València para acabar el nuevo estadio.

"No voy a poner una línea roja, pero si no se hace nada el 15 de mayo tenemos una ley que cumplir", ha advertido Ribó, que ha garantizado a los miles de aficionados del club ché que el Ayuntamiento "se pone serio" dentro de sus competencias. "La ley obliga a estos tiempos y si no se cumplen hay una serie de medidas; el tiempo se acaba", ha insistido el alcalde, que ha instado a los responsables del Valencia a que "se lo piensen muy bien".

Por su parte, Sandra Gómez ha hecho notar que una vez resuelta o sustituida la ATE "no quiere decir que se vaya a quedar ahí", puesto que todo constructor tiene obligaciones.

Dichas obligaciones, ha precisado, serían o construir o derribar. Lo que no se va a "consentir", ha aseverado, es que el campo quede inacabado porque sería "un peligro" y "una mala imagen".

