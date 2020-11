Díaz Ayuso avisa: "Cuanto más pesados sean los separatistas, más veces voy a venir a Cataluña"

"Cuanto más pesados sean los separatistas, más veces voy a venir a Cataluña". Con estas palabras se ha expresado Isabel Díaz Ayuso, que se encuentra estos días allí reuniéndose con empresarios y manteniendo encuentros también con el PP catalán, justo en el momento en el que la situación del coronavirus en Madrid parece estar estabilizándose. "Todos nos han transmitido, sobre todo, su pesar por la situación que se está viviendo, por el empobrecimiento al que se está sometiendo a las clases medias, y sobre todo, a los más necesitados, por tantos comercios cerrados, por tanto bares y restaurantes que hoy podrían estar abiertos y no lo hacen", expresó la presidenta.

"Todo esto lo que nos hace es tener un compromiso mayor con nuestra hermana Cataluña, porque Madrid y Cataluña juntas son mucho más fuertes", y por ello, el Gobierno madrileño defiende "la colaboración público-privada sin ningún tipo de complejo y consideramos que es cómo se tiene que articular una sociedad, porque detrás de esos negocios y del sector privado hay muchas familias catalanas y del resto de españoles que pagan, que sufren, que pelean, que contratan y que son los que mueven la economía. Por eso, lo tenemos que hacer juntos"

Isabel Díaz Ayuso tiene claro el objetivo. "Vamos a seguir potenciando un puente económico entre Madrid y Cataluña, porque hay muchos empresarios que quieren colaborar, trabajar juntos y crecer", sostuvo, al tiempo que lamentaba que "los que vienen a Madrid lo hagan de una manera forzosa, porque no aguatan más, porque muchas veces son acosados y despreciados". Fue clara en este sentido: "Eso no me satisface, quiero que vengan porque libremente lo deciden y no porque busquen un refugio de paz y respeto".

En ese contexto, la secretaria general del PP en la Comunidad de Madrid, Ana Camíns, ha tachado de "deslealtad" la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Sanidad, Salvador Illa, este viernes al hospital Universitario de La Paz, cuando la presidenta regional se encuentra fuera.

"Es una absoluta vergüenza la deslealtad del presidente del Gobierno con Díaz Ayuso. Los mismos que no han visitado un solo hospital durante los nueve meses de la pandemia, los mismos que han declinado la visita para la inauguración del hospital Isabel Zendal el próximo martes, aprovechan que Díaz Ayuso está fuera de Madrid para hoy visitar el hospital de La Paz y lucirse", ha criticado Camins.

En este sentido, la dirigente del PP ha recordado cómo Díaz Ayuso el pasado mes de abril durante el primer acto público, después de estar un mes aislada con Covid-19, visitó el hospital de Ifema.

"Pedro Sánchez no se asomó por ahí, ni por ningún otro hospital madrileño. Sus actos de cobardía se repiten constantemente", ha le ha espetado. Este jueves el ministro de Sanidad, Salvador Illa, rechazó la invitación de la presidenta madrileña a la inauguración el próximo 1 de diciembre del hospital de Emergencias Isabel Zendal por problemas de agenda y el PP cuestiona que este viernes "por sorpresa" aparezca para visitar el hospital de La Paz.