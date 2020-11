Grezzi proposa a l'enginyera Marta Serrano com a nova gerent de l'EMT

El president de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, Giuseppe Grezzi, ha proposat a l'enginyera Marta Serrano Balbuena com a nova directora gerent de l'empresa municipal. La proposta es portarà al pròxim consell d'administració de l'1 de desembre a les 11.30 hores i, en cas d'aprovar-se, la convertirà en la primera dona que ocupe aquest càrrec en els quasi 35 anys d'història de l'entitat.

Segons apunten des de la companyia pública, Serrano és enginyera de Camins, Canals i Ports especialitzada en Transport i Disseny Urbà per la Universitat de Castella-la Manxa i la Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule a Aquisgrà (Alemanya), on va estudiar dos anys. Entre els seus treballs més recents es troba el de directora de Comunicació i Consultoria d'EMT Madrid entre 2015 i 2019. En l'actualitat ocupava el càrrec de cap d'Operacions d'EMT Fuenlabrada.

Com a enginyera posseeix una àmplia experiència professional des de 2005 centrada en la gestió de projectes i estudis relacionats amb la planificació del transport, el disseny urbà, les infraestructures de transport, l'enginyeria del trànsit, la planificació urbana o el medi ambient. Destaquen les seues nombroses participacions com a ponent en congressos i seminaris nacionals i internacionals com a especialista en la matèria.

A més, és cofundadora de la iniciativa iberoamericana 'Mujeres en Movimento', que busca impulsar i articular lideratges femenins inclusius, actius i representatius de l'agenda de transport i la mobilitat per a impulsar els Objectius de Desenvolupament Sostenible. La xarxa espanyola d'aquesta iniciativa s'acaba de presenta en un acte conjunt amb el Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana. A més, des de 2019 és formadora principal de la Unió Internacional del Transport Públic (UITP).

Amb aquest nomenament es busca potenciar les línies estratègiques establides pel consell d'administració, "de manera que s'aferme la posició d'EMT València com a líder de la mobilitat motoritzada de la ciutat", afigen des de l'EMT.

Altres temes del consell

El consell també abordarà l'adjudicació de les operacions de crèdit a llarg termini destinades al finançament de 81 nous autobusos, dins del projecte de renovació de la flota, per a les quals s'han rebut sis ofertes de quatre entitats bancàries. Aquests autobusos formen part dels 164 autobusos híbrids que han començat a arribar enguany, i que el Banc Europeu d'Inversions (BEI) finança al 50% i la banca privada un altre 50%.

En la pròxima sessió, també es tractarà l'adjudicació dels serveis de reparacions i revisions elèctriques, mecàniques i carrosseria en autobusos i vehicles auxiliars, així com la modificació del contracte de subministrament i manteniment d'infraestructura Informàtica d'EMT. A més, s'adonarà dels informes d'activitat d'agost, setembre i octubre.