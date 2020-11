La Comunitat lidera la tasa de demandas de disolución matrimonial en España

El número total de demandas de separaciones y divorcios presentadas en España durante el tercer trimestre de 2020 ha aumentado un 16,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En la Comunitat, ese incremento interanual ha sido del 23,3 por ciento, al pasar de 2.723 demandas a 3.360.

Este repunte del número de procedimientos judiciales relacionados con la ruptura de las parejas se produce después del impacto que el confinamiento, la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene para hacer frente a la Covid-19 tuvieron en la actividad de los órganos judiciales entre abril y junio de este año, que se tradujo en importantísimas reducciones en todos los tipos de demandas.

Tras las fuertes disminuciones observadas en el trimestre anterior, se han observado incrementos interanuales en casi todas las formas de disolución matrimonial.

Así, en la Comunitat Valenciana la cifra de demandas por separaciones consensuadas aumentó un 6,3 por ciento (de 95 a 101), mientras que la de divorcios consensuados se disparó un 29,4 por ciento, de las 1.555 registradas entre julio y septiembre de 2019 a las 2.012 contabilizadas en el mismo periodo de 2020.

También aumentaron, en concreto un 18,4 por ciento, los procedimientos de divorcios no consensuados (sin acuerdo entre las partes), desde los 1.027 del tercer trimestre del pasado año a los 1.216 de este año. Únicamente bajaron las separaciones no consensuadas, de 43 a 31 (un 27,9 por ciento) y las demandas de nulidad matrimonial, de 3 a 0.

Por provincias, Alicante registró en el tercer trimestre del año 695 demandas de divorcios consensuados, 479 no consensuados, 32 de separación sin acuerdo y 12 de separación con acuerdo. En Castellón estas cifras se situaron, respectivamente, en 199, 103, 4 y 0. En la provincia de Valencia las demandas de divorcio consensuado ascendieron a 1.118, los divorcios no consensuados a 634, las separaciones con acuerdo fueron 65 y las no consensuadas, 19.

El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 en la Administración de Justicia, contiene la regulación ex novo de un procedimiento especial y sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia directamente derivadas de la crisis sanitaria que estuvo operativo durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización.

Los datos relativos a este procedimiento se incluyeron en el apartado 'juicios verbales relativos al derecho de familia' de los boletines trimestrales.

Si bien no es posible determinar cuántos procesos de este tipo ingresaron en los órganos judiciales de toda España, al no tener reflejo individualizado, sí se observa un incremento en el ingreso de los juicios verbales relativos al derecho de familia, tanto en el segundo trimestre como en el tercero.

MODIFICACIÓN DE MEDIDAS

Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, han mostrado importantes incrementos interanuales entre julio y septiembre respecto al mismo trimestre del año 2019. Las presentadas por acuerdo de las partes en la Comunitat Valenciana pasaron de 315 a 346 (un 9,8 por ciento más), mientras que las no consensuadas aumentaron un 8 por ciento, de 899 a 971.

Lo mismo ocurrió con las modificaciones de medidas relativas a la guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales. En ese apartado, las consensuadas experimentaron un aumento del 78,3 por ciento, al situarse en 649 entre julio y septiembre de este año, frente a las 364 contabilizadas un año antes.

Por su parte, las modificaciones de medidas de guarda y custodia sin consenso crecieron un 18,5 por ciento, desde las 617 del tercer trimestre del pasado año a las 731 del mismo periodo de 2020.