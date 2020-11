El 90% de profesores cree que el alumno aprende más en el colegio, una opinión que comparte la mayoría de estudiantes

El confinamiento domiciliario sufrido por los españoles durante los peores meses de la pandemia de coronavirus provocó que las actividades de muchos sectores sociales tuvieran que reinventarse. Uno de ellos, por supuesto, fue la educación.

Con los alumnos en casa, las tecnologías adquirieron un papel fundamental para que los profesores pudieran continuar sus tareas formativas. Ahora, el estudio "Volvemos a clase" de la Fundación SM revela cómo ha vivido esta nueva experiencia a un lado y al otro del proceso formativo.

Los alumnos, por ejemplo, le ponen un notable al aprendizaje a distancia y un 85% de ellos reconoce haberse sentido apoyados emocionalmente por su familia y un 70% por sus profesores. Sin embargo, tanto unos como otros valoran los beneficios de la formación presencial: nueve de cada 10 profesores estima que se aprende más en el colegio que en casa, un porcentaje igualmente alto en el caso de los alumnos (75%). Además, la mitad de los alumnos (56%) reconoce haber aprendido menos a distancia que en clase.

Comparación de profesores y alumnos sobre la vuelta a clase FUNDACION SM

"Es el estudio más completo que se ha hecho en España para conocer la situación socioemocional de los alumnos y profesores durante el confinamiento y su regreso a las aulas", explican en la Fundación sobre este informe elaborado por el Instituto de Evaluación IDEA mediante un cuestionario anónimo a 160.000 alumnos y 19.000 profesores desde 4º de Primaria hasta 2º de Bachillerato y FP

El informe deja otros datos adicionales: el 69% del alumnado encuestado admite haberse manejado bien con el aprendizaje a distancia —un porcentaje mayor en alumnos de Primaria (77%) que en Bachillerato (57%) y FP (54%)— y un 88% ha tenido habitación propia o algún espacio en el que poder estudiar concentrados sin que les molestara nadie.

El estudio ofrece más información sobre cómo se ha manejado el alumnado durante el confinamiento; por ejemplo, que sólo el 2% no pudo continuar su aprendizaje desde casa al no tener dispositivo digital. "El 77% de los alumnos de barrios con mayor renta han contado con equipo propio, un porcentaje algo menor (68%) en estudiantes de barrios con rentas inferiores", dice el estudio. Además, prácticamente todos han contado con Internet de forma continua, aunque el 25% admite que la conexión no les funcionaba bien.

Ilusión por la vuelta a clase

La valoración de la educación presencial se traduce también en el ánimo que han tenido profesores y alumnos de volver a las clases para el inicio de curso. Sobre todo para los alumnos de Primaria; el 90% de los estudiantes más jóvenes declaran haber regresado con mucho ánimo, un porcentaje algo inferior en los de ESO (70%) y en los de Bachillerato (60%). La unanimidad de los profesores en este sentido ha sido casi total. "El 96% de los profesores dice que ha vuelto a las aulas con muchas ganas de enseñar, y más de la mitad (65%) considera que este curso cambiará su forma de enseñanza", dice el informe.

Informe "Volvemos a clase" de la Fundación SM Descargar

“Es preciso cuidar la dimensión emocional para que los alumnos mantengan o recuperen ahora la ilusión por aprender junto con sus compañeros”, explica Álvaro Marchesi, el coordinador del estudio. "Será importante incorporar en la enseñanza aquellos cambios que se han considerado beneficiosos por la experiencia y la reflexión durante el confinamiento y al volver a clase".