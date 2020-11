TSJ rebutja la petició de Consell d'anul·lar la sentència que va deixar sense efecte part del decret de plurilingüisme

El 2018, l'alt tribunal valencià va declarar la nul·litat parcial del decret de plurilingüisme que establia el model lingüístic educatiu valencià i regulava la seua aplicació en els ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana.

Ho va fer en estimar els recursos interposats per diversos col·lectius de pares d'alumnes i va deixar sense efecte els articles 9.4, 17, 18, 19, 20 i 21, la disposició addicional octava i els annexos XI i XII del Decret 9/2017 per entendre que tals preceptes de la norma, que es trobava suspesa de manera cautelar pel tribunal, vulneraven la Constitució, eren "contraris a la legislació nacional i autonòmica" i suposaven "una discriminació del castellà davant del valencià en les aules".

Ara, en una providència datada el 12 de novembre i consultada per Europa Press, el TSJ considera que no procedeix admetre a tràmit l'incident de nul·litat d'actuacions plantejada per la Generalitat Valenciana, que va interposar argumentant que la sentència del 2018 "vulnera l'article 24.1 i 2 de la Constitució, doncs d'acord que la doctrina que esmenta, la norma aplicable va ser derogada perdent l'objecte del recurs" i també perquè la resolució va ser dictada quan estava pendent una qüestió d'inconstitucionalitat.

Segons explica la sala, la raó de la inadmissió "radica que no es produeix una vulneració de l'article 24.1 i 2 de la Constitució de forma clara i patent, sent una opinió del recurrent en contra de l'acordat en la fonamentació jurídica de la mateixa, no podent pretendre's una paralització procedimental en tant es resolga la presumpta qüestió d'inconstitucionalitat al·legada". La resolució és ferma i no cap recurs.

Sobre aquest tema, la Federació Catòlica d'Associacions de Pares d'Alumnes de València (FCAPA), que va presentar el recurs contra el decret plurilingüe, assenyala, en un comunicat, que "és la quarta vegada que la Conselleria d'Educació veu rebutjades les seues posicions en aquest litigi: en la sentència del TSJCV, la inadmissió de la cassació davant el Suprem, la inadmissió de cassació autonòmica i inadmissió a tràmit d'aquest incident de nul·litat".

"OPINIONS AMB POC ANCORATGE CONSTITUCIONAL"

"Pareix que les opinions del conseller d'Educació, Vicent Marzà, i del secretari autonòmic, Miguel Soler, tenen poc ancoratge constitucional", postil·len.

D'altra banda, aquesta federació de pares aprofita per a reiterar el seu "rebuig absolut" a la reforma educativa de la LOMLOE -la coneguda popularment com a Llei de Celaá- per ser, en la seua opinió, "un projecte de caràcter ideològic, injust, innecessari, que naix ja mort, i està allunyat de les necessitats reals del nostre sistema educatiu".