Repuntan las demandas de divorcio tras una fuerte bajada durante el confinamiento.

Las demandas de separación y divorcio aumentaron un 16,6% en el tercer trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año pasado, después de bajar más de un 40% durante el segundo trimestre, marcado por el confinamiento y la paralización de procesos judiciales por la covid-19.

Según informa este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se han observado incrementos interanuales en todas las formas de disolución matrimonial.

En el tercer trimestre se registraron 14.835 demandas de divorcio consensuado (un 17,7% más que en el mismo periodo de 2019), 9.809 demandas de divorcio no consensuado (15% más), 783 demandas de separación consensuada (19,7%) y 305 no consensuadas (6,6% más). Se presentaron además catorce demandas de nulidad, una cifra un 16,7% superior a la de 2019.

Rupturas por comunidades

El mayor número de rupturas por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con 6,6. Le siguen Baleares (6,1); Andalucía (5,9); Asturias y Cantabria (5,7); Galicia (5,6); y Murcia (5,5).

En la media nacional (5,4) se sitúa Cataluña y por debajo, Castilla y León y País Vasco (4,3); Madrid (4,4); Aragón (4,6), Navarra (4,9), La Rioja (5,2) y Castilla-La Mancha y Extremadura (5,3).

Según los datos recogidos por el servicio de estadísticas del CGPJ, en el tercer trimestre también registraron importantes aumentos las demandas de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos.

Subieron especialmente las demandas de modificación de medidas consensuadas (2.991, un 28,3% más), mientras que las no consensuadas (7.376) se incrementaron un 8,6%. Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas (5.930) experimentaron un crecimiento interanual del 56,8%, mientras que las no consensuadas (6.981) repuntaron un 21,3%.