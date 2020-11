Coronavirus.- El Ayuntamiento estudia una "bajada fiscal" para hosteleros y comerciantes

En declaraciones a los periodistas antes del inicio del Pleno, el alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), coincidiendo con una concentración convocada por la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo en apoyo al sector, ha aludido a estos trabajos ante el "grito descarnado de familias que por esta situación no pueden llegar a fin de mes".

"Tenemos que cuantificar el plan especial de la Junta" que se ha "comprometido" por "la etapa de cierre" y, según ha agregado Salvador, ha de venir "una cantidad igual o superior" del Gobierno en concepto "exclusivamente del cierre que está teniendo Granada y que no está teniendo el resto de Andalucía".

En este contexto, ha incidido en su apoyo a hosteleros y comerciantes. "Seguiremos estando con ellos, pueden reivindicar todo lo que consideren justo, que estaremos detrás aunque nosotros estemos en el centro de la diana por no poder responder", ha explicado Salvador, quien ha vuelto a insistir en la importancia de que el Pleno apoye la petición al Gobierno para la declaración de zona catastrófica, y de que la Junta implemente el plan de apoyo anunciado.

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Gregorio García, ha incidido en la necesidad de que el Ayuntamiento apueste por "bonificar impuestos" conforme a lo que estipulan las ordenanzas.

Se trata de que "nos quiten impuestos por lo menos este año porque no podemos pagar", ha agregado García, que ha pedido en ese sentido "un esfuerzo" al Pleno en tanto que la pandemia "no tiene ideología política".

En el caso de Granada, los empresarios se vieron "perjudicados 15 días más" que la mayoría de la comunidad en la desescalada tras la primera ola de la pandemia, y "esta es la segunda vez que, con respecto al resto de Andalucía, nos cierran y no nos dan más explicaciones", ha indicado el presidente de la patronal de la hostelería y el turismo en la provincia.

"No tenemos ayudas de nadie", ha criticado, señalando, en referencia al plan especial para Granada anunciado por el Gobierno andaluz, que "dicen que sí entre bambalinas" pero no está concretado, y a la petición que hacen al Gobierno para que "dé el dinero para que las comunidades lo repartan". "Cuando expropian, tienen que pagar" y no quieren, en este contexto, "beneficios" pero "por lo menos parte de los gastos" de los que tienen que hacerse cargo, ha concluido.