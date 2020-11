Willy Toledo, sobre el boicot a 'Los favoritos de Midas': "Nos hemos marcado un 'Streisand' que no veas"

El actor Willy Toledo ha presumido en el programa Los felices veinte de la buena acogida que está teniendo la nueva serie de Netflix Los favoritos de Midas, a pesar de la campaña de boicot que sufrió debido a la presencia del propio Willy Toledo en el reparto.

Tras una década sin aparecer en la ficción nacional, el actor achacó esta falta de trabajo a sus innumerables y polémicas declaraciones de tema ideológico en los medios de comunicación. De hecho, el estreno de Los favoritos de Midas, que tuvo lugar el 20 de noviembre, estuvo acompañado por una campaña de sabotaje por parte de las redes sociales.

Sin embargo, el actor ha explicado que, en lugar de perjudicar al estreno, toda la polémica ha jugado a su favor: "Nos hemos marcado un 'Streisand' que no veas", dijo Toledo en referencia a Bárbara Streisand pues en lugar de evitar que se publique o se promocione, lo que hace es que se convierta en un fenómeno viral en internet.

En el caso de Los favoritos de Midas, la ficción se colocó en el Top 10 de series más vistas de Netflix en España. Algo que Toledo no ha pasado por alto: "Ha habido una contracampaña de gente diciendo: 'Ostras, yo no me había enterado de la serie. Gracias, señores reaccionarios por informarme'. Les ha salido el tiro por la culata".

Además, el actor ha querido dejar claro que ve "absurdas este tipo de campañas de boicot, que también las ha habido para Antidisturbios y Patria". También ha querido señalar que "siempre va a haber alguien que pida boicot por la razón que sea. Porque eres ateo, porque eres demasiado católico, porque eres de izquierdas o porque eres de derechas".