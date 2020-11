El truco (rebajado) para convertir tu antigua televisión en un auténtico 'smart TV' en un solo paso

Mucho ha cambiado en el mundo audiovisual. Y es que tras décadas de oro de la televisión abierta, la irrupción de internet y del VOD (video on demand, en inglés) modificaron nuestros hábitos y la manera en la que consumimos contenidos. Con esto, el mercado de las plataformas también ha sufrido importantes transformaciones. A estas alturas, la oferta alcanza distintos actores de pago. Netflix, Prime Video, Apple TV, HBO Go, Disney+, y tantos otros que compiten por nuestro tiempo frente a la pantalla. La tecnología y sus dispositivos se han convertido prácticamente en objetos de primera necesidad.

Sin embargo, ante los mencionados avances, también se elevan las exigencias. Poco a poco antiguos aparatos quedan obsoletos y deben ser renovados. No obstante, la inversión que requieren los nuevos modelos puede ser demasiada. Entre smartphones, tablets y ordenadores, pocas ganas tenemos de gastar en una smartTV. De todas formas, queramos o no, para poder ver todas las series de moda o seleccionar los capítulos cuando nos apetezca verlos, necesitamos un sistema operativo conectado a internet. No obstante, para evitarte un gran desembolso, en 20decompras dimos con un espectacular truco que te permitirá convertir tu antigua televisión en una auténtica smart TV y sin pagar extra.

Se trata del Fire TV Stick, de Amazon, uno de los dispositivos más deseados en este Black Friday. Gracias a esta línea de productos de streaming para TV fabricado por el gigante estadounidense, tu televisor se conecta a la red inalámbrica y pasa a ser uno de última generación. Si todavía tienes dudas de su funcionamiento, con esta aparato y a través de la entrada HDMI de la TV, podrás acceder a todas las plataformas y aplicaciones. ¿Lo mejor? Es que en esta jornada de viernes negro ¡Está rebajado! Cuenta con casi cinco estrellas doradas y puede ser tuyo por solo 39,99 euros. ¿A qué esperas para conseguirlo?

Para convertir tu antigo televisor en un auténtico 'smart TV', el Fire TV Stick de Amazon. Amazon

Otros trucos para convertir tu televisor en un 'smart TV'

En medio de la búsqueda encontramos otros gadgets que también permiten convertir tu antiguo televisor. Un ejemplo es el Android TV Box, que tiene una gran compatibilidad de software, juegos y aplicaciones. Además, puedes transferir archivos de gran capacidad y reducir el consumo de energía. Una vez que conectes la caja de TV con el cable WIFI, tu televisor estándar se convertirá en un reproductor de transmisión inteligente. Está rebajado y puede ser tuyo por 45,99 euros.

Con alta compatibilidad, el Android TV Box. Amazon

El Wireless HDMI 4K de Mpio te permite disfrutar de la conexión inalámbrica de pantalla grande. Además, puedes reflejar audio y video desde iPhone, iPad, Macbook, o cualquier smartphone. Como si fuera poco, viene con una antena externa para recibir la señal inalámbrica libremente. Este adaptador HDMI inalámbrico es compatible con la mayoría de los sistemas IOS, Android, Mac y Windows, incluidos iPhone, iPad, Macbook, Samsung, Huawei, computadora portátil, PC, etc. Entre las valoraciones, otros compradores destacan la instalación sencilla de este producto. Está rebajado y puede ser tuyo por solo 20,79 euros.

Más tecnología en tu TV con el Wireless HDMI 4K Amazon

Descubre todas las ofertas de este Black Friday.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.