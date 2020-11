La Comunitat Valenciana, en preemergència taronja per pluges

Davant aquesta situació, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha fixat el nivell taronja.

A més, per a aquesta jornada hi haurà vent de l'est i nord-est fluix a moderat i temperatures mínimes sense canvis significatius, mentre que les màximes aniran en descens. Així, la província d'Alacant preveu una mínima de 13 i una màxima de 17; la de Castelló, de 12 i 15º; i la de València, de 13 i 16.

Per a demà dissabte, s'esperen igualment arruixades que poden ser localment fortes a Castelló i en el litoral de València i Alacant durant la primera mitat del dia. El diumenge hi haurà cel nuvolós però amb baixa possibilitat de pluja.