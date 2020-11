594 terrasses han obert a València en 2020 i 466 s'han ampliat

Un total de 594 locals d'hostaleria han obert noves terrasses als carrers de València, i 466 han ampliat les seues durant l'any 2020, des que l'Ajuntament va adoptar mesures per a ajudar el sector a compensar la reducció d'aforament a l'interior a causa de la pandèmia de coronavirus.

“Una voluntat que també s'ha d'equilibrar amb altres usos i drets de la ciutadania”, va ressaltar aquest dijous la regidora d'Espai Públic, Lucía Beamud, en informar de la nova distribució de terrasses en la plaça de la Reina, que no reduirà el seu número i permetrà guanyar espai per als vianants.

Beamud va explicar que després de les obres de reurbanització i amb la conversió d'aquesta plaça en zona de vianants, l'Ajuntament aprofitarà per a reordenar-la i disposarà les terrasses “de forma més racional” perquè l'espai públic “siga molt més amable i segur”.

També va exposar que l'Ajuntament “ha reforçat les inspeccions perquè les ocupacions de la via pública amb terrasses es facen d'una forma correcta”, i ha aprovat un pla per a coordinar aquesta tasca inspectora, “molt present en huit zones, les de major afluència de terrasses, com el Passeig Marítim, el Carme o Russafa”.

Amb tot, va concloure que “pràcticament no hi ha hagut sancions perquè prèviament a la concessió de les noves llicències s'ha fet una tasca informativa adequada” per part del Consistori.