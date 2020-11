Los pañales de Dodot, estrellas del Viernes Negro: aprovecha para comprarlos un 30% más baratos

Padres primerizos y padres en general: el Black Friday es vuestro momento. ¿Qué por qué? Sabemos que, en esta jornada de descuentos masivos, sois uno de los colectivos que más provecho puede sacar a las rebajas. Y es que, aunque muchos ecommerces llevan todo el mes con interesantes ofertas, es este 27 de noviembre cuando todos ponen la carne en el asador. Aunque los productos techie son los más demandados (como ya se demostró en los Top ventas del primer día de Viernes Negro en Amazon), los bebés también son una parte importante de este día, puesto que todos los artículos que necesitan están sujetos a importantes rebajas.

Así, muchas familias aprovechan esta jornada para conseguir el calientabiberones que llevan tiempo ojeando o un asistente de cocina para aquellos pequeños que dan sus primeros pasitos en esta estancia. Pero, si hay un artículo que, sin duda, merece la pena comprar (incluso en grandes cantidades) este Black Friday, esos son los pañales. Estos productos de higiene infantil son básicos para nuestros hijos desde que nacen y, además, consiguen gastarlos con bastante rapidez. En Amazon, además de ofrecernos un descuento continuo en su servicio Prime para familias, han rebajado varios de sus packs de pañales de la marca Dodot para que los padres podamos ahorrar un poco en estos productos. La gama Dodot Sensitive Pañales Talla 2, 4-8 kg, 240 Pañales está rebajada un 30%.

El paquete de pañales rebajado. Amazon

Este pack de pañales incluye 240 unidades, lo equivalente, de forma aproximada, al gasto mensual de un bebé, cubriendo las necesidades de los niños y los padres y consiguiendo que estos últimos se ahorren hasta 15 euros por cada paquete. Si bien es cierto que los arriba reseñados son para menores de talla 2, en el catálogo de Amazon hay otros muchos rebajados para diferentes edades o tipos de piel.

¡Y también las toallitas!

Y, como bien saben los padres, no hay kit de pañales que no necesite uno de toallitas. Por ello, entre las ofertas Top de Amazon no nos ha extrañado encontrarnos un generoso pack también de Dodot que incluye 28 paquetes (equivalente a 864 toallitas) por 27 euros, pues... ¡está rebajado un 41%! Cabe destacar que están fabricadas con algodón orgánico y con un 99% de agua para asegurar una limpieza delicada y efectiva. Además, son apropiadas para la delicada piel del recién nacido, incluyendo culito, manos, pies y cara.

El 'pack' de toallitas. Amazon

