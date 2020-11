Una taula de treball fixarà ajudes a l'oci nocturn per a evitar acomiadaments

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar aquest dijous la creació d'una taula de treball amb el sector de l'oci nocturn que permetrà concretar ajudes directes “absolutament necessàries” per a evitar la pèrdua d'ocupacions i abordar el “model de treball” davant la continuació de les restriccions a l'activitat per la pandèmia de Covid.

Així ho va indicar en la sessió de control de les Corts, on va explicar que l'acord aconseguit amb el sector és una “resposta de justícia” que busca impedir que es perden “milers de llocs de treball”.

L'assemblea de les 45 associacions del sector de l'oci nocturn i els espectacles, convocants de l'Acampada de València, va valorar positivament l'anunci del cap del Consell, encara que va reclamar “certeses i compromisos per escrit” amb una dotació pressupostària i data d'inici urgent.

“La situació és crítica i desesperant. Prop de 700 pimes ja han entrat en fallida i no tornaran a obrir les seues portes, i en els últims dos mesos hem entrat en una dinàmica en la qual cada dia tanquen en la Comunitat Valenciana una mitjana de 16 locals d'oci, entre sales de concert, clubs, discoteques, pubs, karaokes...”, va subratllar.

Model fiscal valencià

A més de les ajudes al sector de l'oci nocturn, Puig també va defensar en Les Corts el model fiscal implantat en la Comunitat des de 2015, que va suposar acabar amb el sistema “més regressiu” del conjunt estatal, i va tornar a carregar contra la política fiscal de la Comunitat de Madrid.

“Quan una comunitat autònoma pot fer dúmping fiscal, alguna cosa no funciona adequadament”, va dir el president, que va afegir que no està “contra Madrid”, sinó que defensa que “per allunyar-se uns quants quilòmetres, no es puga evadir impostos”.

En la seua intervenció, va emfatitzar que els pressupostos de la Generalitat inclouen rebaixes fiscals selectives a sectors afectats per la pandèmia, i va puntualitzar que no s'aplica cap pujada d'impostos a les famílies amb rendes mitjanes i baixes. Segons Puig, la pujada de l'IRPF només afectarà 5.000 contribuents, el 0,2% del total. Ciutadans ja es va mostrar obert a donar suport als comptes del Consell si no es pugen els impostos.

Polèmica en el Govern del Botànic

Sobre les recents polèmiques que s'han produït amb Mónica Oltra, Puig va admetre que “sempre es poden millorar els mecanismes de relació, i els millorarem sens dubte”, encara que va negar que la situació siga insostenible: “En absolut, hi ha un govern i cadascun fa el que ha de fer”.

En termes semblants es va expressar el síndic de Compromís, Fran Ferri, qui va defensar que el Govern del Botànic “té futur i pot continuar”, encara que va reconéixer que es pot “fer millor”.

El president també es va pronunciar sobre el Nadal i va assegurar que “tothom és conscient” que “hi haurà les restriccions que en aquests moments existeixen”, encara que va admetre que pot haver-hi “espais oberts” i “capacitat de moure's en un moment determinat”, en referència als dies més assenyalats, com la Nit de Nadal, la Nit de Cap d'Any i Reis.

“Eixim ja a comprar els regals, a donar-li una oportunitat al xicotet comerç, i no esperem a última hora”, va dir. Així mateix, va confirmar que la Comunitat està preparada perquè, en el primer trimestre de 2021, estiguen vacunades contra la Covid 200.000 persones dels grups de major risc (residències, persones vulnerables i sanitaris).