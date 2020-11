El bo social de l'EMT de València elimina el requisit d'estar en atur i limita a 60 els viatges al mes

El bo social ‘EMT Amb Tu’ de l'Empresa Municipal de Transports de València deixarà de tindre en compte la situació de desocupació de la persona sol·licitant per a centrar-se únicament en el nivell de renda. La Junta de Govern Local aprova aquest divendres les noves bases per a la concessió d'aquest títol, posat en marxa en 2016, amb una altra novetat destacada: ja no permetrà realitzar viatges il·limitats, sinó que tindrà un límit de 60 viatges al mes, amb l'objectiu d'acabar amb els casos de frau.

Amb el primer dels canvis, la companyia municipal pretén arribar a un major nombre de beneficiaris i eliminar traves perquè els qui es troben en situació de vulnerabilitat social puguen acollir-se a aquesta modalitat de transport.

D'aquesta manera, les famílies amb rendes baixes i amb ocupacions precàries també podran obtindre el bo, que continuarà costant 10 euros a l'any. A més, també beneficiarà als qui es troben en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO).

Segons expliquen fonts de l'empresa, el nombre de targetes ‘EMT Amb Tu’ expedides actualment se situa en 23.200 i la previsió és que aquesta xifra augmente amb els nous requisits.

Així, les persones amb dret a sol·licitar la targeta de transport social han d'estar en edat laboral (entre 16 i 65 anys), empadronades a València i tindre uns ingressos inferiors a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). També poden accedir a aquest títol els fills i filles d'entre 14 i 16 anys de les persones beneficiàries. Els menors de 14 anys poden viatjar amb autobús de manera gratuïta amb EMT Infantil, mentre que els majors de 65 poden accedir al Bo Or.

També poden sol·licitar l'’EMT Amb Tu’ les víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles menors d'edat. Les persones sol·licitants han d'acreditar la seua situació de víctima de violència masclista mitjançant la presentació d'una sentència condemnatòria per delicte de violència de gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima. També podrà acreditar-se mitjançant l'informe dels serveis socials o especialitzats en violència de gènere.

La limitació de viatges a 60 mensuals obeeix, indiquen des de la companyia municipal, a la voluntat d'evitar el frau que es produïa en alguns casos en els quals la targeta es passava d'una persona a una altra. L'avaluació dels primers anys ha mostrat que el 80% dels usuaris realitza una mitjana de 60 viatges al mes, i d'ací el número fixat per a garantir que només una persona utilitza la targeta social.

"Des que en 2016 vam crear aquest bo social, hem donat resposta a les necessitats de mobilitat de les persones amb menys recursos. Sempre hem dit que la nostra prioritat són les persones i per això hem estat treballant per a adaptar l'’EMT Amb Tu’ a la situació actual, amb moltes persones desocupades o en un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)", explica el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi. "Volem que el servei públic que presta EMT arribe a totes les persones en situació de vulnerabilitat i no deixe a ningú arrere", afig.

Termini de presentació

De l'1 al 31 de desembre s'obri un període especial perquè les persones que són actualment beneficiàries puguen tornar a presentar la documentació necessària en la seua Junta de Districte. En el cas de les noves sol·licituds d'alta, es farà, amb cita prèvia, a partir de l'1 de gener.

Posteriorment, per a activar la targeta hauran d'acudir a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) o punts de venda autoritzats i realitzar el pagament anual de 10 euros. En el cas de ser la primera vegada que es gaudeix d'aquesta targeta la persona usuària haurà de realitzar un únic pagament de tres euros per l'activació de la targeta d'ús personal i intransferible.

La Junta de Govern també té previst aprovar la normativa del Bo Or, que es manté sense canvis. El termini per a recarregar-lo per a 2021 serà a partir de l'1 de desembre i es podrà realitzar en les OAC i punts de vendes autoritzats (quioscos i estancs). Les tarifes de tots els títols d'EMT es mantindran congelades per a 2021.