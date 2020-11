Collado defiende sus inversiones ante las acusaciones de Garde de que su equipo ha dejado perder fondos UE

Este enfrentamiento ha surgido en el bloque dedicado a financiación, donde ha sido Collado el primero en tomar la palabra para resaltar las mejoras conseguidas en la negociación con el Gobierno autonómico. Ello ha conllevado la mejora de "muchos indicadores" a todos los niveles, algo coordinado con la Junta, lo que posibilitará una financiación ordinaria que "permitirá seguir avanzando", ha defendido.

Ahora, su intención en la materia es presentar proyectos que puedan permitir el acceso a los fondos que la Unión Europea habilitará para la recuperación tras la crisis sanitaria.

En la réplica, Garde ha indicado que el actual convenio de financiación vence a finales del año que viene, por lo que hay que empezar la nueva negociación, que "debe, claramente, cubrir todas las misiones de excelencia en docencia, investigación y transferencia", uno de los "primeros retos" a los que se enfrentará como rector en el camino de "buscar oportunidades para desarrollar todo el programa electoral".

También ha reparado en los fondos europeos que están por venir, de los cuales hay que consumir el 70% en los dos primeros años, ante lo que ha apremiado a poner en marcha estrategias que puedan consumir este "gran plan". Como ejemplo concreto, ha citado la Facultad de Medicina de Ciudad Real como elemento de captación de estos fondos. Como tercera línea de financiación, propone estar atento a los Fondos Feder y Fondo Social de la Unión Europea, reclamando ser "más activos" que hasta ahora para acaparar estas partidas.

Ha sido aquí donde ha echado en falta más proacción y ha acusado a Collado de dejar perder fondos europeos, lo que hará que resten "dos años comprometidos en lo relacionado con infraestructuras".

Colládo, en la dúplica, ha reaccionado poniendo como ejemplo de cristalización de fondos los proyectos de la Facultad de Medicina de Ciudad Real o la inminente obra en Arquitectura en Toledo. "Estamos aplicando los fondos europeos", ha asegurado rebatiendo a Garde. Una biblioteca en Talavera, nuevo módulo en Talavera, clínicas en Talavera y Toledo, un edificio de Lenguas en Ciudad Real o el campus Biosanitario en Albacete han sido algunos ejemplos de proyectos citados por Collado.

Garde ha cerrado el bloque hablando de sus tres propuestas de grandes inversiones como Medicina en Ciudad Real o la Nave de Espoletas en el campus de la Fábrica de Armas de Toledo. "No se ha ejecutado y se está a punto de licitar. Estamos en riesgo de no consumir estos fondos", ha avisado; tras lo que Collado ha rematado citando la construcción del Centro de Investigación Aeroespacial, algo que "ya está garantizado".

MODELO Y RECURSOS HUMANOS

El modelo de universidad propugnado por Julián Garde pasa por "un cambio que no va contra nadie ni contra nada", sólo para "mejorar las condiciones internas" de la comunidad educativa. Ha citado sus 8 medidas para mejorar la gobernanza como más transparencia, participación o modificación de Estatutos para, entre otras cosas, limitar los mandatos a dos o hacer que en los tres últimos meses de mandato no se pongan en marcha políticas no exploradas durante los cuatro años anteriores.

Dirigiéndose a los estudiantes, ha puesto de manifiesto la necesidad de "captar muchas más" matrículas ante la "insuficiencia" de los datos. "Somos la segunda universidad que menos estudiantes retiene, sólo el 40%", ha alertado, extremo que quiere combatir.

También para el estudiantado, defiende que ningún alumno se quede fuera del sistema por insuficiencia económica, tras haberse registrado expulsiones por falta de pago. En cuanto a las plantillas docentes, plantea que varios decanos "no alcanzan a entender que no se convoquen plazas al inicio de curso".

Collado, de su lado, se ha fijado nuevos retos en este capítulo, proponiendo hacer de la UCLM una institución "inclusiva, sostenible en todos los sentidos y que trabaje en red".

BALANCE

El bloque que abría el debate hacía referencia al balance y situación de cómo esta la institución académica, con Garde como primer ponente en tomar la palabra para indicar que, tras avances en los últimos años, en el futuro hay que "mejorar y corregir" algunos extremos; mientras que Collado ha resaltado el aumento de estudiantes o la mejora de financiación como puntos fuertes de su gestión.

Garde arrancaba ofreciendo datos como que sólo el 40% de los estudiantes que hacen la prueba de acceso en la región se queda en la UCLM, añadiendo que hay que tener más presencia internacional.

Tras esta primera reflexión, la que ha confesado le llevó a presentar su candidatura, ha puesto de manifiesto que "muchos compañeros" le han animado a tomar la decisión. "Esto es lo que me motiva a presentar mi candidatura, la mejora de la universidad en un entorno cambiante".

Sobre el balance de gestión, se ha centrado en el Vicerrectorado de Investigación que él mismo ha asumido, financiado de manera correcta, con el 21% del presupuesto de la universidad sin contar las nóminas y con un plan propio "envidiado" en el resto de España.

Collado, de su lado, ha exhibido en este punto el aumento de estudiantes en todos los niveles, la estabilización y aumento de plantilla docente, de servicios y de investigación o la mejora de la financiación negociada con la Junta de Castilla-La Mancha.

Este convenio, ha dicho, ha permitido la "estabilidad" y lograr una "senda financiera" constante que permite "aumentar y mejorar la oferta académica, tomar medidas de apoyo a los estudiantes congelando precios" y afrontar la pandemia, que ha estado "muy bien gestionada" tras suspender la presencialidad e impulsar la docencia telemática.

"Y en cuanto pudimos recuperamos la investigación con un esfuerzo económico enorme", ha aseverado, calificando el balance como "muy bueno" tras ocho años de gestión.

Un modelo de universidad, por tanto, "moderno, pensando en los retos, en las oportunidades y en las necesidades y potenciando la docencia, la investigación, la digitalización y la internacionalización".

En cuanto a Recursos Humanos, Miguel Ángel Collado ha dedicado parte de su intervención a celebrar los datos de aumento de plantilla experimentado durante su gobierno, proponiendo además contratar a más doctores permanentes y "estabilizar" las plantillas, a lo que ha sumado la "transformación de plazas" y la promoción entre el profesorado.