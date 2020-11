Consulta el tarot de cada día: del 30 de noviembre al 6 de diciembre y arcano de la semana

El Papa, El Diablo, sota de copas, sota de oros, La Rueda de la Fortuna: Cartas como El Papa o La Rueda de la Fortuna claramente asociadas con el benéfico influjo de Júpiter y además saliendo ambas en el mismo tiraje indican que estaríamos ante una semana potencialmente muy buena y con excelentes posibilidades para los asuntos laborales y materiales principalmente pero abarcando también a los asuntos e ilusiones personales y del corazón. Ahora bien El Diablo también nos advierte de que estas buenas energías no siempre se corresponderán con nuestro estado anímico y en algunos momentos podríamos verlo todo negro o dejarnos llevar por pensamientos y emociones negativas porque las cosas no irán del modo que creíamos que era el mejor.

LUNES 30

La Torre, 6 de espadas, 9 de bastos: La suerte llegará por donde menos imaginemos o del modo que menos hubiéramos imaginado. En muchos casos un revés del destino o una mala noticia puede ser la puerta que nos lleve a todo lo contrario. El lema de este día podría ser “no hay bien que por mal no venga”. Las cosas pueden no salir como esperamos o incluso bloquearse pero es precisamente ahí donde encontraremos la suerte. Muchas veces lo que perseguimos no es lo que nos conviene.

MARTES 1

5 de espadas, El Colgado, 6 de bastos: Será un día lleno de luchas y sacrificios, de metas que perseguiremos con gran obstinación y perseverancia, especialmente en el trabajo, las finanzas y otros asuntos mundanos. La mañana será un poco difícil o llena de piedras en el camino que será preciso apartar, sin embargo la tarde se presentará bastante más favorable o así lo percibiremos nosotros. Muchas tensiones o problemas de la mañana se solucionarán por la tarde o los veremos de otra manera.

MIÉRCOLES 2

6 de copas, sota de copas, El Carro: Este día se presenta bastante más armónico o favorable o nosotros le percibiremos de este modo porque las cosas irán como deseamos o esperamos. Además de las buenas perspectivas profesionales o materiales también va a traer mayores alegrías en la vida sentimental, familiar o amistades más íntimas. Excelente día para viajar y relacionarse o para iniciar algún romance. Gran actividad física o intelectual que dará sus frutos ahora o de cara a un futuro.

JUEVES 3



Rey de bastos, 6 de espadas, 6 de bastos: Esta combinación de bastos y espadas sugiere un día lleno de actividad, espíritu de lucha, apasionamiento, iniciativas audaces, gran número de inquietudes o motivaciones. Ideal para viajes, contactos y relaciones de trabajo o negocios. En el amor habrá una mayor tendencia al erotismo, a “ir al grano”. Es un día ideal para afrontar con éxito todo tipo de problemas o preocupaciones que hasta ahora habíamos ido eludiendo. Éxitos logrados con lucha.

VIERNES 4

Sota de copas, El Ermitaño, 4 de copas: Los asuntos del corazón y familiares van a ser más importantes o afectarán bastante a otros ámbitos de vuestra vida. Sin embargo las cosas no saldrán como deseamos o incluso sufriremos algún revés o algún desengaño en una gran mayoría de casos. Pero es ahí donde estará nuestra suerte porque en estos días el destino va a apartar de nuestra vida a personas que no nos convienen o incluso nos dañan aunque nosotros creamos todo lo contrario.

SÁBADO 5

La Justicia, 3 de espadas, 6 de espadas: Aquí estaríamos ante otro día favorable en realidad pero que a menudo nos parecerá malo o poco agradable, incluso algunos podríamos vivirlo con el peor día de la semana aunque eso solo será en apariencia. Desbordante actividad y energía pero que muchas veces podría canalizarse mal. Turbulencias laborales o familiares, posibilidad de sufrir alguna crisis o incluso rupturas de uniones de trabajo o amor. El destino nos apartará lo que no nos conviene.

DOMINGO 6



2 de copas, sota de oros, 3 de copas: Todo indica que será un día mucho más agradable o tranquilo que el anterior o simplemente en el que nos sentiremos bastante mejor de ánimo. Acontecimientos o vivencias felices o placenteras en la vida sentimental o entorno familiar, será un buen día para cultivar las relaciones más íntimas pero igualmente favorecerá los trabajos o actividades vocacionales y en general las actividades que nos producen placer y nos hacen sentirnos más realizados.

ARCANOS MAYORES DEL TAROT: Nº 5: El PAPA

Este arcano tiene un enorme paralelismo con Júpiter y la influencia benéfica o afortunada que la astrología asocia a este planeta. Representa al sacerdote, maestro, sabio o iniciado que transmite la sabiduría y espiritualidad. Una persona bondadosa y protectora que está a nuestro favor. Por un lado sugiere protección o ayuda de naturaleza espiritual pero asimismo también es una carta muy benéfica que sugiere suerte, prosperidad y protección de poderosos.