La criticada respuesta de Isa Pantoja cuando 'La casa fuerte' le ofrece pasar unos días con su madre en Cantora

Este jueves, Telecinco emitió la segunda gala semanal de La casa fuerte. En ella, el tema de Isabel Pantoja volvió a cobrar importancia. Pero, esta vez, el programa no se limitó a contarle a Isa Pantoja las últimas noticias del asunto, sino que le hizo una oferta muy concreta.

Pero antes, Jorge Javier Vázquez le transmitió a la joven unas palabras de su hermano, Kiko Rivera. Y es que, el DJ le había pedido al presentador que, si tenía oportunidad, le transmitiera a su hermana que no dudaba en ir a su boda, pues jamás se la perdería.

¡Kiko Rivera le comunica a su hermana que asistirá a su boda!: "Por nada del mundo me lo perdería" https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte10pic.twitter.com/vURbL1VfJK — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 27, 2020

Muy emocionada, la estudiante de Derecho dijo que, en el fondo, siempre supo que su hermano iría pero que, al estar ahí dentro, el mero hecho de se molestara en dedicarle unas palabras, significaba muchísimo para ella. El presentador dijo también que, por decisión de la representante de la joven, no le dirían nada respecto a la muerte del padre de Irene Rosales, pareja de Kiko.

Isa Pantoja podría ir a Cantora

Después, Isa tuvo la oportunidad de leer un telegrama que el programa había dejado en una mesa para ella. En él, la organización le ofrecía la posibilidad de pasar el fin de semana junto a su madre. "Isa, sabemos que la situación fuera te tiene muy preocupada. La organización te permite salir durante el fin de semana para poder estar en tu casa con tu madre. Podrás salir mañana mismo, buen viaje”, rezaba el comunicado.

🧨 ¡Isa Pantoja se queda en SHOCK al saber que tiene la oportunidad de ir a Cantora para ver a su madre y a su hermano! 🧨https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte10pic.twitter.com/qF0ta9s11Y — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 27, 2020

"Irías mañana [este viernes], pero el domingo estarías aquí para la gala", apuntó Jorge Javier. Tras asegurarse, incrédula, de que la oferta iba en serio, dijo que se encontraba dividida: el corazón le decía que debería de ir porque quizá su madre necesitaba un abrazo mientras que su cabeza le decía que debía quedarse en el reality y centrarse en él. Además, confesó tener miedo.

Jorge Javier le dijo que le daba hasta mañana para pensarlo y valoró muy positivamente el progreso que veía en Pantoja desde que coincidieron por primera vez. En plató, algunos no entendieron la decisión de la joven.

Quien se mostró más exaltado fue Suso, que se cuestionó una y otra vez cómo podía Isa dudar cuando le estaban ofreciendo ir a ver a su madre sin penalización. "Yo sé que mi familia tiene el problema que tiene la suya y no me lo pienso, salgo, junto a mi hermano y mi madre, y lo soluciono. ¡Es su madre! Las cosas hay que hablarlas, no se puede huir de los problemas".

La reacción de Asraf

Al que no le hizo ninguna gracia la oferta fue a Asraf, que estalló en cuanto su novia se lo contó. “No sé si reír o llorar ¿Para qué vas a salir? Solo te vas a contaminar. Si la dejáis salir no sé si volverá, ¿eh?”, adelantó. Además, le preguntó a Isa qué quería hacer, y esta reiteró que se encontraba en duda: “No sé si tendría ánimo de seguir aquí, tengo la cabeza hecha un lío”.