'¿Te lo vas a comer?': Así funciona el reetiquetado que podría acabar con la agricultura española

Este jueves, ¿Te lo vas a comer? Emitió el segundo capítulo de su nueva temporada. Si en su estreno, el pan y la comida ecológica fueron protagonistas, en esta ocasión la diana se puso en los productos reetiquetados.

Un ejemplo de ello son las judías marroquíes que se venden como españolas. Según el programa, además de ser ilegal, esta práctica pone en peligro la agricultura española. Para llevar a cabo esta acción, lo que se suele hacer es quitar la etiqueta original, que habitualmente marroquí, y poner en su lugar una que indique que ha sido producida en España.

Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, es uno de los mayores detractores de este tipo de prácticas, y lleva desde 2009 denunciándolas. Además, reclama medidas por parte de la administración, que considera que no se toma en serio "algo que va contra la supervivencia del propio sector".

La primera vez que Góngora notificó una de estas ilegalidades fue cuando vio unas judías marroquíes en las que ni siquiera se había retirado su etiqueta, sino que se había puesto encima la española. Desde la Junta de Andalucía, se han abierto expedientes sancionadores a seis empresas almerienses, aunque no revelaron más detalles a Alberto Chicote, presentador del programa.

Desde el otro lado, en muchas ocasiones, ni siquiera saben lo que está pasando. Así lo compartió una agricultora almeriense, que prefirió mantener su anonimato: "Usaron producto marroquí en mi nombre y yo sin saberlo". Y es que, la acción podría haberle causado una multa inasumible, tal y como contó:

"Yo cultivaba un producto y la empresa donde comercializaba me acusó de usar un plaguicida. Tuve una inspección de la Junta de Andalucía y no me sacaron residuos. Se descubrió que, para completar el pedido de sus clientes, usaron producto marroquí con mi nombre de trazabilidad, bajo mi responsabilidad, y yo sin saberlo".