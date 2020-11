Olidio rechaza otra cita con Tania en 'First dates': "Quiere tener tres hijos y yo ninguno, que te condicionan la vida"

Encontrar puntos en común con alguien que no conoces es complicado, pero entre Tania y Olidio, aunque hubo alguno como el nudismo, el tema de los hijos fue lo que hizo que su cita de este jueves en First dates fracasara.

"Si por delante de mí pasa una chica que es guapa la piropeo y mi pareja, si lo es, es porque me conoce y sabe que es natural en mí, no es una falta de respeto", afirmó el empresario en su presentación.

Carlos Sobera recibió al pontevedrés en la puerta del restaurante de Cuatro y le preguntó por sus aficiones: "Disfrutar de la vida, soy un disfrutón", contestó. El presentador también quiso conocer el pasado amoroso del comensal.

"No he tenido muchas novias ni hijos, tampoco quiero tenerlos porque te condicionan la vida de una manera que yo no quiero. No me tengo que adaptar a nada ni a nadie", afirmó. Sobera exclamó: "¡Egoísta!", pero el gallego solo pudo decirle: "Lo siento".

Su cita fue Tania, una masajista también de Pontevedra que afirmó: "Me tienen que tocar mucho las narices para que salga mi toro de dentro, pero sino, soy mansilla". Y añadió que "me encanta el tema del nudismo y lo práctico. También respeto a los que les provoca rechazo".

Olidio tiene clarísimo que no quiere tener hijos, así que si Tania quisiese o tuviese hijos ya se habría liado parda 😬 #FirstDates26Nhttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/dqBNei6wCK — First dates (@firstdates_tv) November 26, 2020

Tras las presentaciones, pasaron a la mesa para comprobar si compartían algo más que lugar de procedencia, pero según fue avanzando la velada, se fueron alejando por sus opiniones contrarias.

Una de ellas fue el tema de los hijos porque, como dejó claro al principio, Olidio no quería tener, en cambio Tania si deseaba ser madre "de tres pequeños, dos niños y una niña", comentario que no gustó al empresario.

Un tema en el que parecía que iban a coincidir era en el nudismo, pero el del gallego era demasiado radical para ella: "Soy muy nudista y por mí grabaría desnudo, aunque no tengo un cuerpo de Beckham", afirmó.

Al final, Olidio no quiso tener una segunda cita con Tania "por lo de los hijos, por supuesto, y el tema de nudismo y liberalismo para mí es casi tan importante como los hijos".

La gallega, por su parte, coincidió con él, y tampoco quiso volver a quedar con el empresario como pareja: "Ya lo hablamos en la cena, en plan amigos si, pero no tendría una relación amorosa con él".