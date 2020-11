Raphael descubre en 'El hormiguero' su fórmula secreta que "ha salvado a bastantes invitados que venían tocados"

Raphael fue el encargado de cerrar la semana de El hormiguero. El cantante visitó el programa de Antena 3 para presentar su nuevo disco, Raphael 6.0, donde ha contado con la colaboración de Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Luis Fonsi o Pablo López en los temas del álbum.

Tras la entrevista de Pablo Motos, llegó el turno de Trancas y Barrancas, que se inventaron la sección 'Los sabios consejos de Raphael para artistas novatos', donde le pidieron que impartiera algunas lecciones desde sus años de experiencia.

"Como llevas tantos años de éxitos, te vamos a pedir consejos en forma de preguntas para petarlo nosotros también o la gente en casa que quiera triunfar", explicó Trancas antes de dar comienzo a la sección.

Una de ellas fue: "Queremos tu secreto para aclararnos la voz, porque seguro que tienes alguno", preguntó la hormiga. "¡Sí!", exclamó el invitado. Entonces Motos intervino: "¿Te acuerdas de la receta que me diste?".

"Será la misma de siempre: Agua hervida o nueva, que no sea del grifo; una cucharada de bicarbonato; limón; y una cucharada de glicerina líquida. Hacer gárgaras, la escupes y ya está, las flemas se van", comento el artista.

En ese momento, el presentador le desveló a Raphael que "tu receta ha salvado a bastantes invitados de El hormiguero que han venido tocados". El cantante reaccionó con una carcajada sorprendido: "¡Qué bueno!".

"La verdad es que es muy buena, sobre todo te deja la garganta muy despejada para que puedas cantar tranquilo", añadió el cantante.

Barrancas también le preguntó si "cuando hay que tocar la canción que todos se saben: ¿Se hace al principio, al final o en medio?". Raphael respondió diciendo que "como tengo muchas canciones, la canto la primera, la segunda, la tercera...".

"¿Mi gran noche cuando la cantas?", quiso saber Motos. "Suelo cantarla la quinta porque la primera este año va Ave Fénix, que es una canción de hace 15 años", afirmó el invitado. Otro de los consejos que dio Raphael es que el día que actúa "como pasta, como los futbolistas".

Por último, Barrancas le preguntó la importancia de saber solfeo para triunfar en la música. El cantante señaló que "si sabes, mejor, pero servidor, no sabe y ni se tocar ningún instrumento. Lo he intentado, pero no soy capaz".