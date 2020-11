Pablo Motos: "El mejor regalo de estas navidades es una prueba PCR"

Pablo Motos fue uno de los protagonistas de este jueves en El hormiguero. Tras la entrevista aRaphael, con sección de Trancas y Barrancas incluida, y la ciencia de Marron, llegó el turno de la tertulia con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

El presentador y los tertulianos debatieron sobre las medidas del Gobierno los días de navidad este año: Número de personas en la cena, toque de queda, en todo el país o por comunidades... pero Motos quiso destacar un tema que se les pasó desapercibido.

"Un detalle que no es reñirle a la gente y que saben que es peligroso. A lo mejor esta navidad, el mejor regalo que le puedes hacer a tu familia, en vez de llevarles un detalle, es entregarles una prueba PCR", afirmó el valenciano.

Y continuó diciendo que "si tú regalas un PCR y el otro a otro y así todos, cenáis tranquilos. Si no hay pasta para nada más, pues no la hay, pero no hay que jugársela".

Añadió que "con la covid nos estamos acostumbrando y nos está sucediendo como con los accidentes de tráfico, que crees que es una cosa que les pasa a otros".

"Pero cuando las cosas te pasan a ti, cambia muchísimo lo que opinas. Ante la duda, es un buen regalo, original y una buena manera de decir 'te quiero y deseo que estemos seguros'", señaló Motos.

Del Val quiso añadir al comentario del presentador que "esa es la única manera efectiva de, independientemente de todas las restricciones y precauciones que se puedan tener, que, objetivamente, solo puedes cenar tranquilo si toda la mesa se ha hecho una PCR muy recientemente".