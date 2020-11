Análisis iPhone 12 Pro: un gran alta gama ensombrecido por sus hermanos

Valoración: iPhone 12 Pro

Apple tiene más opciones que nunca con su último iPhone, ya que ha añadido un nuevo modelo que está triunfando entre los fans: el iPhone 12 Mini. Junto a este tenemos también los iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max.

El modelo Pro solía ser un punto más respecto al modelo de entrada y uno menos respecto al Max. Sin embargo, este año, a práctica igualdad de pantalla e interior, la diferencia entre la versión 12 a secas y la Pro tiene menos sentido que nunca y (casi) radica solo en el sistema de cámaras.

¿Tal vez lo más lógico hubiera sido que Apple hubiera optado por simplificar su catálogo? Podría haber unido el base y el Pro en uno solo, con el Mini por debajo a nivel de tamaño y el Max por encima -en tamaño y prestaciones de la cámara-.

Independientemente de esto, es evidente que el iPhone 12 Pro es un GRAN gama alta, pero como decimos en el titular puede que haya sido ensombrecido por el resto de sus hermanos.

La pantalla OLED de todos los 12 da negros mucho más profundos y una gama más amplia de colores. 20BITS

Tiene todo lo que hemos mencionado hasta ahora en el resto de las reviews: Ceramic Shield que lo hace cuatro veces más resistente, el chip A14 Bionic que le da una capacidad de respuesta y rendimiento sin precedentes, 5G por primera vez en dispositivos Apple, pantalla Super Retina XDR y OLED que proporciona una nitidez increíble...

Es verdad que, en comparación con el modelo base, con las mismas pulgadas que este (6,1''), el modelo Pro tiene mejor brillo y bate en lo que a cámara se refiere. Pero tal vez no sean razones suficientes para optar por el frente al iPhone 12, especialmente teniendo en cuenta que cuesta 250 euros más. Y que ya que te gastas más, tal vez prefieres el Pro Max.

El Pro mejora las cámaras con respecto al modelo base con un sistema de triple lente. 20BITS

La cámara de triple lente está a la altura de los grandes buques insignia, y conquista la flamante función Night Portraits, la novedad de fotografías Retrato en modo nocturno que permite el escáner LiDAR. Este también acelera el enfoque automático con poca luz. También mejora el zoom con respecto al iPhone 12, aunque no llega a alcanzar al modelo Pro Max.

Tanto el iPhone 12 Pro como el Pro Max suben en lo que a almacenamiento se refiere, que va de los 128 GB a los 512 GB, en lugar de los 64 GB a los 256 GB como en el caso de los ‘hermanos pequeños’.

En el plano del diseño, el Pro y el Pro Max se venden en un color ‘Pacific Blue’ mate que es simplemente precioso. También está en plata, oro y grafito. Como decíamos, la parte delantera tiene Ceramic Shield y la parte trasera es de vidrio mate texturizado. La estructura también mejora con respecto al iPhone 12 y al Mini y es de acero inoxidable.

La parte trasera es de vidrio mate texturizado y la estructura de acero inoxidable. 20BITS

La batería aguanta más o menos unas 24 horas, aunque depende del uso podrás estirarla un poco más.

Cuesta 1.159 euros, pero si puedes permitírtelo merece la pena por su toque premium en el diseño y su importante mejora en cuanto a las cámaras.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 9/10

Lo mejor: magnífica fotografía (con retratos en modo noche incluidos), gran rendimiento y un diseño muy bonito (especialmente en el color 'Azul pacífico') coronado por el acero.



​Lo peor: la falta de cargador y tal vez se deberían haber incluido el mismo sistema de cámaras que el Pro Max para diferenciarlo más del modelo de base.

Como hemos mencionado en los demás dispositivos, si vienes de un iPhone 11 tal vez no veas mucha diferencia y puede que no merezca la pena gastar el sueldo en un nuevo iPhone, pero si tienes uno más antiguo notarás una gran mejora, especialmente por la velocidad del 5G -cuando lo uses-, el rendimiento del A14 Bionic, la calidad de la pantalla y el sistema de cámaras.

Además, personalmente me gusta más el aspecto del acero inoxidable con vidrio mate del Pro que la trasera de vidrio y estructura de aluminio del modelo base y del Mini, así que si tienes dinero extra, vale la pena apostar por este gama alta.

