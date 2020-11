Anabel Pantoja se derrumba en 'Sálvame' y explica los verdaderos motivos por los que no se posiciona en la guerra familiar

El conflicto entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera ha provocado que su familia esté en el punto de mira, una situación que Anabel Pantoja ya no aguanta más y por la que se ha derrumbado este jueves durante su intervención en Sálvame, donde se ha negado a posicionarse pese a las insistencias de sus compañeros.

Con motivo de la muerte del padre de Irene Rosales, quien hace nueve meses perdió a su madre, la influencer ha valorado que "hay que limar y tender puentes" porque "esta vida solo se vive una vez y no hay que perdérsela".

La tertuliana, que ha sido entrevistada a través de una videollamada, ha afirmado su deseo de que "todo esté bien", aunque ha evitado mojarse, lo que ha aumentado la tensión con los colaboradores. Tanto es así que, tras enzarzarse con Kiko Hernández y Mila Ximénez, ha decidido colgar.

Asimismo, la sobrina de la tonadillera ha retomado la conversación, visiblemente molesta, para contar los motivos por los que se desmarca del conflicto familiar: "Yo no estoy de ninguna parte, quiero que todo esto se arregle. Yo no me voy a meter en una guerra, me lo dijo mi madre y le hago caso".

"No sabéis lo que es. Yo esto no lo he vivido nunca, me parece mentira", ha añadido la sevillana, ha apuntado, dejando insatisfechos a los colaboradores, pues le han recriminado que sí se posiciona puesto que "habla con Kiko Rivera", según ha confesado Ximénez.

"Me parece mentira todo lo que está pasando. Entiendo que entro aquí como colaboradora y me preguntéis, pero no puedo responder", ha zanjado Pantoja.