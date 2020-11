El carrer Isabel la Catòlica de València ampliarà l’espai per als vianants

Les obres de renovació del carrer Isabel la Catòlica arrancaran en la pròxima tardor i finalitzaran a principis de 2022. Així ho ha anunciat la vicealcaldessa de València i regidora de Renovació i Regeneració Urbana, Sandra Gómez, qui aquest matí ha visitat la zona amb representants de l'Associació de Comerciants del Centre Històric. “Es tracta d'una actuació amb la qual s'ampliaran les voreres i de crearà un passeig arbrat”, ha declarat.

Amb motiu d'aquesta visita, l’edil ha volgut “agrair” l'esforç que estan realitzant per mantindre els seus locals oberts i “dotar d'identitat a la ciutat”. “És un sector que s'ha vist greument afectat per la crisi i vull aprofitar la visita per a reconéixer el seu esforç en un any tan difícil i fer una crida a la societat perquè corresponga aquest esforç comprant en el xicotet comerç, que representen a milers de famílies valencianes”, ha destacat.

En aquesta línia, ha remarcat que “és el moment de bolcar-se amb el comerç de proximitat” i “deixar de la costat” les plataformes perquè, ha advertit, “no generen teixit ni economia a la ciutat”.

Sandra Gómez ha explicat que amb l'objectiu de millorar els entorns comercials on desenvolupen la seua activitat aquests establiments, la delegació d'Urbanisme ha previst en el seu pressupost la renovació del carrer Isabel la Catòlica. “Es tracta d'un projecte que els comerciants porten anys reivindicant i que començarà la pròxima tardor”.

L'obra tindrà un cost d'un milió d'euros i es portarà a terme en dues fases per a no interrompre la campanya de Nadal, per la qual cosa la previsió és que finalitzen a principis de 2022. La vicealcaldessa ha precisat que actualment els vehicles disposen del 70% de l'espai i els vianants del 30%, una proporció que s'invertirà en ampliar i renovar les voreres, així com amb la creació d’un passeig arbrat des de la Gran Via fins al carrer Colón, que permetrà avançar en la naturalització del centre de la ciutat. Després de la intervenció, la via de circulació tindrà només un carril i quedaran resolts els problemes que existien en la zona per a la càrrega i descàrrega, assegura el consistori.