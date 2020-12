Mitos, flores y más allá en la poesía de Louise Glück

Cuando la obra de Louise Glück apenas era conocida en España, la editorial valenciana Pre-Textos se embarcó en la aventura de publicar sus poemarios. El primero, en 2006, fue El iris salvaje y, a pesar de que la inversión no fuera rentable, han llegado a editar siete de sus once libros. Ahora que la escritora ha ganado el Nobel, su agente ha renegociado los derechos a espaldas de los valencianos –la elegida es la editorial Visor– y exige destruir todos los ejemplares almacenados. Una decisión desleal e injusta. Por ello, mientras sigan a la venta, no dejen de leer a la poeta en los libros de Pre-Textos: 'El iris salvaje' (2006), 'Ararat' (2008), 'Las siete edades' (2011), 'Averno' (2011), 'Vita nova' (2014), 'Praderas' (2017) y 'Una vida de pueblo' (2020).