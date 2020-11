El trapero Cecilio G posa orgulloso sin mascarilla en el metro: "Me encanta ser un peligro y el único sin bozal"

Cecilio G, uno de los nombres españoles más destacados de la música trap que anunció su retirada este verano, se ha convertido en tendencia tras subir un story en Instagram este miércoles en el que posaba orgulloso sin mascarilla mientras iba en el metro.

Juan Cecilio Ruiz, conocido artísticamente como Cecilio G o Ceci, publicó una foto en sus redes, que ya ha borrado, en la que aparecía por la noche en un vagón del metro. En la instantánea, el músico enseñaba cómo todos los pasajeros llevaban mascarilla menos él.

"Me encanta ser un peligro para la sanidad y el único sin bozal", escribió sobre la imagen. "Por cierto, no sé qué mierda os han metido en la cabeza, pero parece que si no llevas mascarilla en público eres un apestado".

cecilio g negacionista del covid... pic.twitter.com/zwuBKYseoe — la mafia del edit 🍃 (@lamafiadeledit) November 26, 2020

Este jueves, el trapero se ha convertido en trending topic por el aluvión de tuiteros que lo han comenzado a criticar por su actitud y sus palabras, aparentemente negacionistas. Por ello, el catalán de 26 años quiso pronunciarse con un vídeo, también en Instagram, que también borró al poco rato y en el que daba unas sorprendentes e inquietantes declaraciones.

"Mira, no sé cómo decir esto sin que os indignéis. A los de la mascarillas, lo primero es que me suda la polla todo, ¿vale? Estoy jodidamente mal", confesó. "Ayer iba muy borracho y ese comentario era muy inapropiado. Vale, sí, era de gilipollas. Pero me quiero morir".