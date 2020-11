José Antonio León regresa a 'Sálvame' tras someterse a una lipoescultura de alta definición

José Antonio León es uno de los reporteros estrella de Sálvame, por lo que su ausencia durante unos días del formato de Telecinco ha sido notable. León ha comentado el motivo de su falta al programa con un post en Instagram.

"Volvemos después de 10 días de recuperación", ha escrito este para enviar un especial agradecimiento a su pareja y al equipo médico que le ha tratado. "¡No hay duda de que sólo en las mejores manos estas intervenciones no tienen fallo! Así que ya lo veréis", ha concluido.

En una conexión al programa en el que trabaja, el reportero no ha dudado en asegurar: "Me he hecho unos abdominales y ya los veréis", ha comentado. Tal y como ya anunció hace unos meses, ha pasado por segunda vez por el quirófano para someterse a una lipoescultura de alta definición con la que mejorar su figura y eliminar la fibrosis de la anterior liposucción.

Aunque todavía no ha mostrado el resultado de su operación, el reportero parece estar muy contento con lo conseguido gracias a la intervención. León tampoco ha dudado en publicar otro post especial para agradecer a su pareja sus amplios cuidados en todo momento.