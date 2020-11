Córdoba Aire Limpio celebra que la GMU desestime el recurso de reposición presentado por la cementera Cosmos

En este sentido y en una nota, la plataforma, que venía reclamando reiteradamente esta medida, ha insistido en que la cementera "viene realizado esta actividad sin licencia municipal desde agosto del 2016, a pesar de las denuncias presentadas por los colectivos ciudadanos".

La plataforma ha señalado que "finalmente la Gerencia de Urbanismo ha aceptado los sólidos argumentos que a lo largo de su lucha contra la incineración ha venido exponiendo y en los que no ha cejado de incidir", resaltando que la incineración de residuos es una "nueva actividad" y "no un mero cambio de combustible", tesis "reconocida por sentencia de casación del Tribunal Supremo y que como nueva actividad es imprescindible contar con licencia municipal expresa y no solo con una autorización de la Delegación Territorial de Medio Ambiente".

Córdoba Aire Limpio ha afirmado que "cuando se otorgó la Autorización Ambiental Integrada en el 2007, se hizo con una prácticamente falta de información pública (el anuncio pasó desapercibido pues se publicó un 30 de diciembre del 2006, en plenas vacaciones de Navidad y de Año Nuevo), por lo que no hubo reacción ciudadana".

Sin embargo, "con el transcurso del tiempo, las mejoras de la legislación y conciencia medioambiental y el estudio detenido de la cuestión, la propia Gerencia Municipal de Urbanismo ha presentado documentación suficiente ante los organismos competentes en la que se opone a la implantación de la actividad de la incineración en la cementera Cosmos" ya que, según la plataforma, "va contra las disposiciones del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) actual".

De ahí que haya negado la licencia de incineración de residuos a Cosmos, es decir, la nueva actividad de la cementera, "aunque la empresa ilegalmente lo está realizando y ahora, mucho más grave, muestra su intención de incrementar el número y cantidad de residuos a utilizar en sus instalaciones", según Aire Limpio.

Para concluir, la plataforma ha subrayado que "en el Plan General de Ordenación Urbana queda meridianamente expresado, sin la menor confusión posible, que no es posible incinerar residuos en la actual ubicación de la cementera, por lo tanto, es una cuestión que urbanísticamente debería estar resuelta desde hace tiempo".