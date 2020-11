Cvirus.- Barceló garanteix que la Comunitat està "preparada" i disposa de mascaretes FFP2 per al personal sanitari

Barceló, en la roda de premsa per a explicar l'evolució de la pandèmia, s'ha referit així a les peticions d'organitzacions sindicals perquè la conselleria dot de mascaretes amb alt poder de filtrat, tipus FFP2, per a protegir a tota la plantilla, seguint les recents evidències científiques sobre la transmissió de la Covid-19 per aerosols.

Sobre aquest tema, Barceló ha recalcat que la Conselleria "sempre i des del principi" segueix les guies del Ministeri de Sanitat i que fins i tot "ens avancem a l'ús d'aquest tipus de mascaretes per a aquells sanitaris que havien de portar practiques amb persones que evidentment produeixen aerosols".

Sobre aquest tema, ha assenyalat que el servici de prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria ha mantingut una reunió i ha adequat el protocol al que va publicar el Ministeri el passat dia 24 en la seua pàgina web en el qual "indica la possibilitat d'ampliar l'entorn de les persones que han de portar mascareta a altres espais".

D'aquesta manera, ara la conselleria mantindrà una reunió amb els sindicats per a traslladar-los el nou protocol. "En qualsevol cas estem preparats perquè disposem d'aquest tipus de mascaretes per al personal", ha garantit.

D'altra banda, ha confirmat que existeix una discrepància amb el contractista dels hospitals de campanya en el preu que reclama i que els tècnics estan resolent aquestes diferències.