Cvirus.- Sanitat crea un grup de treball per a poder administrar "dins del termini i en la forma escaient" la vacuna

Així, Barceló ha subratllat que la Comunitat Valenciana "ja s'ha engegat perquè dins del termini i en la forma escaient puguem administrar-la, sempre amb les precaucions pròpies d'un assumpte que ara com ara és una previsió", encara que estem "en fase d'assajos molt avançats i molt positius", com ja ha traslladat el ministre de Sanitat, Salvador Illa.

Barceló ha defès que a la Comunitat Valenciana hi ha una "gran experiència en vacunació i distribució" i, com a exemple, ha subratllat que en aquesta campanya de vacunació contra la grip s'ha augmentat de manera "molt rellevant" el nivell de dosis administrades, de manera que, en menys de dos mesos, ja hi ha posades 1.035.272 vacunes mentre que la del 2019 va arribar a 777.00 persones. Fins a hui, s'ha administrat ja al 76% del personal sociosanitari i a més del 64,7% dels majors de 64 anys.

"L'experiència adquirida al llarg d'anys amb un sistema que és un exemple per a la resta d'Espanya i que fins i tot hem compartit amb països europeus és el que garanteix que ja tenim una part preparada, per l'experiència i el coneixement de fa molts anys, i ara cal aterrar les qüestions relacionades amb logística, transport i espais on es pot dur a terme la vacunació", ha manifestat.

En aquest context, aquest dimecres va quedar formalment constituït eixe grup de treball, que estarà format per responsables dels programes de vacunació de salut pública, tindrà reunions periòdiques i que tindrà en compte la situació epidemiològica "concreta" a la Comunitat Valenciana per a establir les "prioritats" i els processos d'avaluació de l'impacte de la vacunació.

Entre ells, el servici i promoció de la salut i prevenció en etapes de la vida; el servici de prevenció de la salut en l'entorn laboral i el servici de vigilància epidemiològica; la Direcció general de Farmàcia i Productes Sanitaris; la d'Assistència Sanitària; d'Infraestructures i Aprovisionament; de Comunicació amb el pacient; la Subdirecció General de Sistemes d'Informació per a la Salut; un representant de l'EVES; del Servici de Prevenció de Riscos Laborals; de la Subdirecció General de Recursos Humans; un membre del Gabinet de Comunicació de la Conselleria; la secretària autonòmica d'Assistència Sanitària i Salut Pública i directora general de Salut Pública.

L'objectiu és "estar preparats para quan arriben a Espanya les dosis de vacunes que ha comprat el Govern i que serà distribuïdes a les comunitats autònomes" i, en eixe moment, estar llests tant en logística com en transport, manteniment, recursos, infraestructures "i totes les qüestions relacionades amb la seguretat que hem de garantir perquè es puga administrar la vacuna".