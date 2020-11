Coronavirus.- La Comunitat Valenciana registra 1.508 nous casos, 28 morts i 81 ingressats menys

En concret, dels 1.508 nous casos, 811 s'han donat a València, 589 a Alacant i 108 a Castelló. A més, hi ha hagut 1.563 altes: 757 a València, 573 a Alacant i 232 a Castelló.

A 26 de novembre, hi ha 1.354 persones ingressades en els hospitals valencians per coronavirus, i ocupen el 13,25% dels llits. La situació en la UCI és la mateixa que ahir, continuen 291 persones ingressades. Ocupen el 31,5% de les places, més que els pacients no Covid (30,4%).

En concret, en la província de Castelló hi ha 126 ingressats, 21 d'ells en la UCI; 430 a Alacant (104 en vigilància intensiva) i 789 a València (166 en UCI).

En total, s'han registrat 28 defuncions en les últimes hores, dels quals 11 eren residents amb edats entre els 72 i els 97 anys. Les persones no residents que han mort tenien entre 73 i 93 anys.

A dia de hui, hi ha casos de coronavirus en 109 centres residencials: 87 de majors (quatre a Castelló, 25 a Alacant i 58 a València); 17 centres de diversitat funcional (tres a Castelló, quatre a Alacant i 10 a València) i cinc centres de menors de la província de València.

Actualment, la Conselleria de Sanitat manté 19 residències sota vigilància del personal sanitari: nou a Alacant i 10 a València.