Un tercio de los españoles se pondrán la vacuna contra el coronavirus

Nueve meses de pandemia no han sido suficientes para que la ciudadanía decida vacunarse. La situación sigue siendo complicada pero en el horizonte ya se ve una solución: la vacuna. El Gobierno ya ha presentado su plan de vacunación de cara a 2021, pero lo cierto es que solo un 36,2% de los ciudadanos están seguros de ponérsela cuando llegue el momento. Es una de las conclusiones a este respecto de la encuesta de DYM para 20minutos.

Vacuna. Henar de Pedro

Por otro lado, un 40,5% dudarían si ponérsela o no, mientras que otro 16,2% están seguros de que no recurrirían a ella.En cuanto a los partidos, los votantes más convencidos de ponerse la vacuna son los del PSOE y los de Unidas Podemos, aunque en ninguno de los dos casos llegan a la mitad. Por el contrario, entre los electores de Vox hay un 31,2% que aseguran que no se vacunarán cuando sea posible. En el PP y en Ciudadanos, cuatro de cada diez votantes tienen dudas sobre la vacuna.

La pandemia también ha afectado al estado de ánimo. El 58% de los españoles dice tener peor estado de ánimo que cuando comenzó la crisis, es decir, en el mes de marzo. Por otro lado, un 38,2% considera que su situación se ha mantenido igual y tan solo un 1,9% que ha mejorado.

Estado de ánimo. Henar de Pedro

Por otra parte, la mayoría considera que su situación económica se ha mantenido igual (55,6%) durante estos meses. Para un 40,5% ha empeorado la situación económica de su hogar, porcentaje especialmente elevado entre los votantes de Unidas Podemos (50,4%) y Vox (46,7%). Un 2,6% considera que su situación ha mejorado.