Podemos-Equo Xixón afea que no se activen los protocolosanticontaminación tras un noviembre con continuos picos

A este respecto, la portavoz de la coalición morada y verde, Laura Tuero, ha recordado este jueves que los niveles de contaminación estuvieron disparados la mayor parte del mes de noviembre en varias estaciones de medición de calidad del aire en el municipio, a lo que ha afeado a las administraciones que no se activaran los protocolos anticontaminación.

"No podemos esperar a trámites, planes que no llegan y que se quedan cortos y promesas al aire que no se cumplen", ha recalcado Tuero, que se ha quejado de que Ayuntamiento y Principado llevan años "de inmovilismo" para atajar un problema que es grave.

Ha puesto de ejemplo que varios días de la primera semana de este mes la estación de La Arena arrojó resultados de media diaria de PM10 de 51 microgramos por metro cúbico de aire y picos de 128 y la de la Calzada medias de 48 y picos de 301.

De igual forma, la segunda semana, en el Lauredal, se registraron cinco días seguidos con niveles medios de 95 algunos de esos días y en la de La Calzada medias de 55 y picos de 196.

Incluso esta misma semana van más de cuatro días seguidos, según la portavoz, con medias de 123 y picos de 327 en el Lauredal, cuando la OMS recomienda no superar los 20 de media anual para partículas PM10.