El chasco de un reportero al preguntar a varios argentinos por Maradona: "No me gusta el fútbol y no es mi ídolo"

Este miércoles, el mundo del deporte se detuvo temporalmente al conocerse la noticia de que Diego Armando Maradona había fallecido en su casa de Tigre, Argentina, a los 60 años por un paro cardiorrespiratorio. Muchas fueron las reacciones que lloraban a esta leyenda del fútbol, pero parece que hay un reportero de un canal argentino que ha encontrado a unos pocos que no son para nada seguidores del astro.

Aunque todos los fanáticos del deporte rey están de luto, y mucho más sus paisanos argentinos, Luciano, un periodista de la cadena argentina Canal 8 San Juan ha encontrado a gente poco interesada en Maradona, en su muerte o en el fútbol en general.

"Vamos a ver qué opina la gente, qué opina la calle. Vamos a hacer un pequeño recorrido", comenzó diciendo el reportero frente a una terraza y se acercó a un joven que está sentado en una mesa. "Murió Diego Armando Maradona, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te hablan de él?".

"No me gusta el fútbol", respondió tajante el chico. "Pero más allá que no te guste el fútbol, ¿algo que se te venga a la cabeza?", le preguntó el periodista. "Sinceramente, no es mi ídolo", añadió el entrevistado.

"¡Qué puntería, Luciano! Debe ser el único argentino al que no le gusta el fútbol", apostilló el presentador desde plató. Pero parece que se equivocaba, pues los siguientes clientes de la terraza a los que se acercó contestaron parecido.

"De Maradona yo no. No era fanático de Maradona", respondió el primero. "Sigue remando Lucho [Luciano], porque había dos en San Juan y los encontraste tú", animó el presentador. "No estoy muy interesado en el tema del fútbol", contestó un tercer joven en la terraza, y otro chico que estaba con él añadió: "No somos muy fanáticos del fútbol, así que...".

"Vamos a tener que seguir remando. Vamos a tener que seguir recorriendo el centro", comentó entonces el reportero sin perder la esperanza de poder encontrar a algún transeúnte que quisiera hablar de Maradona.