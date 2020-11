Apuñala a su tía por hacer sufrir a su madre y se encara a los testigos: "¡Cada uno resuelve problemas como puede!"

Un hombre de 37 años ha apuñalado este miércoles a su tía de 67 en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, como venganza por hacérselo pasar mal a su madre durante muchos años, hasta matarla "a disgustos”, según el Diario Las Palmas.

La mujer recibió heridas graves de arma blanca al ser atacada con gran violencia. A pesar de ello, continúa ingresada en el Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria y permanece en estado estable.

Por su parte, el agresor, que recibe el nombre de Lester y sufre problemas de salud mental, fue detenido tras el aviso de los vecinos. No siendo esta la primera ocasión en la que es arrestado.

El autor del delito intentó justificar los hechos acusando a la víctima de haber hecho sufrir mucho a su madre en el pasado. Según testigos, repitió varias veces que "se lo merecía", mientras la apuñalada se encontraba tendida y ensangrentada en el suelo.

"El problema que yo tenía, lo solucioné a mi manera, cada uno se busca la vida y resuelve sus problemas como puede", explicó a los testigos, a los que advirtió de que no se metieran mientras no dejaba de increpar a la víctima: "Ya estás muerta, ya no hay quien te salve".