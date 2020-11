La UPNA se suma a la celebración de la Noche Europea de los Investigadores con una feria virtual científica

En concreto, desde la UPNA se ha organizado una feria científica virtual a través de la cual se pueden conocer distintos proyectos de personal docente e investigador de la Universidad. Se repartirán un total de 50 premios, consistentes en lotes de material relacionado con la ciencia, a las personas que resuelvan los enigmas más rápido y correctamente.

MESA REDONDA SOBRE "FRACASOS CIENTÍFICOS"

De manera previa a la feria y como evento promovido por Campus Iberus, se ofrecerá una mesa redonda que podrá seguirse por el canal de Youtube de Cultura de la Universidad y de la cuenta de Facebook de Campus Iberus titulada 'Every failure is a step to progress (Historia de un experimento fallido)'. Moderada por el director de la Cátedra Laboral Kutxa de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad, Joaquín Sevilla Moróder, en ella se analizarán distintos "fracasos" científicos que llevaron a otros descubrimientos.

La Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras, financiado por la Comisión Europea, se enmarca dentro de las Acciones Marie-Sklodowska-Curie (MSCA), una iniciativa para fomentar las carreras científicas en Europea que tiene como objetivos principales acercar la figura del personal investigador a la ciudadanía para dar a conocer su trabajo y los beneficios que este aporta a la sociedad, así como fomentar la elección de carreras científicas entre el estudiantado eliminando las barreras de género, ha informado la UPNA.