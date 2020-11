El Pleno reprueba a Barcala por gobierno "caciquil", gestión "inestable" y supuestas coacciones a hosteleros

El equipo de gobierno, integrado por PP y Cs, no ha secundado la declaración que, por tanto, ha salido adelante con 15 votos favorables frente a 14 en contra, al considerar que se trata de una "cortina de humo" para tapar la "mala gestión" del Botànic mientras Vox anunció a principios de semana que respaldaría la propuesta si el primer edil "no daba explicaciones" por todas las polémicas. Barcala no ha intervenido en este punto del pleno.

El portavoz de Unides Podem, Xavier López, y el del PSPV, Francesc Sanguino, han sido los primeros en intervenir para debatir el punto durante la sesión plenaria. "Barcala hace oposición a Unidas Podemos, al Consell, a las entidades sociales, a las vecinas y vecinos. Su 'finpartito' está agotado desde el minuto uno, ya nadie confía en su manera opaca y caciquil de gobernar", ha sostenido López.

Asimismo, el edil ha señalado que "se ha evidenciado, día tras día, que su socio 'naranja' ya está marcando distancias" con el alcalde y ha señalado que, de ser ciertas las supuestas "coacciones" a los hosteleros para que no comparecieran con los socialistas en una rueda de prensa, "supondrían un precedente gravísimo contra la democracia municipal, la transparencia y contra la libertad y usted habría traspasado todas las líneas rojas".

Por su parte, Francesc Sanguino ha manifestado que "es el alcalde el que habla de dignidad y da lecciones con su perorata eterna pleno tras pleno, hablando de la indignidad de los demás, cuando es incapaz de dar explicaciones sobre las sospechas de su comportamiento ultrajante contra los vecinos".

"Para sentirse orgulloso de un alcalde, uno espera que tenga la honradez, la valentía y la generosidad que el puesto merece. Yo le pedí que fuera digno del lugar que ocupaba, que no pervirtiera su estrado, que no cayera en la tentación de caer en el agujero negro del ejercicio ególatra del poder", ha añadido Sanguino.

"Usted no es corrupto, no lo es. Usted representa como nadie esa cultura de la prepotencia y del abuso que termina en la corrupción con sus verdades a medias, con su sonrisa sardónica, con sus falsas promesas, con sus supuestas coacciones, con sus supuestas amenazas", ha reprochado.

Por parte de Compromís, el portavoz de la coalición, Natxo Bellido, ha indicado que "las reprobaciones a alcaldes en el Ayuntamiento se ha ido de las manos" ya que ha recordado que el pleno reprobó en su día a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y al concejal del Ayuntamiento también de Compromís, Rafa Mas.

"Usted es símbolo de la inestabilidad en la gestión del Ayuntamiento, su bipartito es ruido, y si se confirma la mentira, es un hecho muy, muy grave", ha concluido Bellido.

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha justificado su apoyo a la propuesta de PSPV y Unides Podem recordando que dio "una oportunidad" a Barcala para que diera explicaciones por las "polémicas", ya que "ninguna ciudad quiere ver a su alcalde reprobado". "Si usted sale reprobado, no será culpa de Vox, sino suya, porque no ha estado a la altura, y créame, a nadie más que nosotros nos hubiera gustado cambiar el sentido del voto", ha dicho.

Asimismo, el edil de Vox ha manifestado que la reprobación "acaba aquí" y su grupo "no apoyará" ninguna propuesta más para "medir la confianza de la corporación hacia el alcalde", tal y como ha anunciado Unides Podem durante esta semana.

"UN ERROR"

Desde Cs, el edil Antonio Manresa ha defendido que lo ocurrido con el bulo sobre el cierre de la hostelería en la ciudad de Alicante "viene de un error" y que la edil de Comercio "pidió perdón" por ello. En esta línea, ha subrayado que Ciudadanos es "un socio leal y votaremos en contra". "Estamos perdiendo 20 minutos en medio de una pandemia y deberíamos estar debatiendo sobre temas importantes para los alicantinos", ha considerado.

Por su parte, los 'populares' han tachado la declaración institucional como "una cortina de humo" para tapar "el fracaso" y la "mala gestión" del Botànic. La portavoz, Mari Carmen de España, ha señalado a PSPV, Compromís y Unides Podem por "actuar bajo las órdenes de Valencia" y ha calificado el debate como "una maniobra de distracción" ante el "año horrible" del Consell.

"La edil pidió perdón y ya está. Vienen aquí con historias para reprobar al alcalde cuando él trabaja a pie de calle y ustedes no están defendiendo los intereses de nadie; dejen de mirar a Valencia y trabajen por la ciudad de Alicante", ha concluido De España.