Un detenido, en el desalojo de un edificio 'okupa' en Gijón

Según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés, los agentes se personaron en el lugar a las 09.30 horas de este día, en apoyo a la comisión judicial.

Las cuatro personas que se encontraban en el primer piso, dos hombres y dos mujeres, abandonaron la vivienda voluntariamente. En el segundo, en cambio, se había instalado una mujer y su pareja, J.M.P.G. de 34 años, quien fue detenido por un delito de desobediencia grave al cumplimiento de un mandato judicial tras negarse a salir del domicilio.

Tenían además dos perros, uno de ellos potencialmente peligroso, por lo que tuvo que hacerse cargo el lacero al no disponer de licencia para la tenencia de este tipo de animales.

También había dos bicicletas municipales que fueron retiradas y se había realizado un enganche de luz ilegal. Finalmente, el propietario del inmueble cerró el portal con una cadena para posteriormente tabicarlo.

HURTO DE BICI

Por otro lado, a las 21.00 horas de este pasado miércoles, la Policía intervino en la calle Rosalía de Castro por el robo de una bicicleta.

Fue el propietario de la misma el que llamó para alertar de que acababa de ver a una persona circulando con un vehículo suyo que había sido sustraído.

Una vez que la patrulla llegó al lugar de los hechos, el posteriormente detenido confesó que la bicicleta no era de él y que la había encontrado en la calle, por lo que se abrieron diligencias por un delito leve de hurto. Realizadas las comprobaciones oportunas, la bici fue devuelta a su verdadero dueño.

Asimismo, fueron denunciadas ese mismo día ocho personas por no respetar el cierre perimetral, a tres más por incumplir el toque de queda y a once por no llevar la mascarilla obligatoria y/o fumar sin mantener la distancia de seguridad. También se sancionó a un local de la avenida del Llano por no tomar medidas para evitar consumo en su terraza.