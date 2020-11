El Ayuntamiento creará la Oficina Municipal de Discapacidad y preservará la dársena de Molnedo

La moción del Grupo Socialista para crear la Oficina Municipal de Discapacidad, situación que afecta a unos 17.000 vecinos, el 10% del total, ha salido adelante con los votos a favor de todos los grupos excepto el PP, que se abstuvo, y que presentó una enmienda transaccional que rechazaron los socialistas, quienes sí aceptaron la del PRC, que incluía entre otros puntos la convocatoria y renovación del Consejo de Autonomía Personal.

El concejal del PP, Álvaro Lavín, ha dicho que, en aunque "en el fondo" estaba de acuerdo con la moción, en su opinión son las asociaciones de sector quienes deben valorar si quieren "visibilizar" la discapacidad o no a través de esta oficina.

Sin embargo, el resto de grupos han apoyado esta oficina que "no requiere de financiación "sino de "voluntad política", según los socialistas, y que servirá para "optimizar recursos". Según el concejal socialista, Alberto Torres, la oficina actuará como "herramienta de gestión y de reclamaciones", que de este modo llegarán al Pleno, y hará sentir "más libres" a los usuarios porque habrá "empatía" en la atención al público.

Por unanimidad ha salido adelante una moción de Vox para preservar la configuración del espigón sur de la dársena de Molnedo y contra la incorporación de un bisonte creado por Okuda.

Este proyecto figuraba en el programa electoral del PP, que en el Pleno ha reiterado su "respeto absoluto" por este espacio que pretende rehabilitar, poner en valor e integrar en el frente marítimo. El concejal, César Díaz, ha explicado que "el bisonte se nos ocurrió a última hora", para relacionar el entorno con el futuro MUPAC. "El proyecto se hace para recuperar el espacio; el bisonte es un detalle pero no va en la esencia del proyecto", ha remarcado.

Todos los grupos han compartido la importancia de preservar un lugar histórico, que es "parte del relato identitario de Santander, de los pocos que quedan", según el portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila. Para los socialistas, el bisonte es "un síntoma de que el PP no respeta la historia", mientras que el portavoz de Vox, Guillermo Pérez-Cosío, ha dicho que no se puede perder la connotación marítima del lugar y "un bisonte enorme multicolor no pega ni con cola".

El Pleno también ha aprobado la enmienda transaccional del PP a una moción de Vox para continuar con el suministro gratuito de mascarillas homologadas establecidas en el plan 'Santander a punto' -para los colectivos desfavorecidos- durante el tiempo que sean obligatorias; exigir al Gobierno de Cantabria la partida de los Presupuestos Generales para financiarlo; instar al Gobierno de España a la financiación parcial una vez finalizado el estado de alarma y el uso obligatorio e instarle a que las mascarillas homologadas estén exentas de IVA.

Vox no ha aceptado la transaccional de Unidas por Santander (UxS) que limitaba la gratuidad a todas las familias vulnerables al considerar "más completa" a presentada por los populares.

La propuesta del PP modifica la de Vox esencialmente en limitar los beneficiarios, ya que el partido de Guillermo Pérez-Cosío pedía mascarillas gratuitas para todos los vecinos mayores de seis años, cuestión que la mayoría de grupos ha rechazado por no ser viable ni logística ni económicamente.

Además, todos los grupos menos Vox han suscrito la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que, entre otras cuestiones pide un futuro en igualdad y reivindica garantizar la igualdad de género y los derechos de las mujeres en la agenda política.

Vox no ha respaldado esta declaración por considerar que la Ley de Violencia de Género es "nefasta", recorta la protección de la mujer, excluye a colectivos como las lesbianas y contiene una "clara discriminación de sexo", como en el caso del hombre por el mero hecho de serlo. Por eso este grupo ha presentado su propia moción condenando cualquier tipo violencia, que no ha obtenido ningún respaldo del resto de partidos.

Ante la moción de Vox, los grupos, a propuesta del PSOE, acordaron no hacer uso de los turnos de réplica "para no contribuir al ruido de una moción negacionista y machista", según han explicado los socialistas.

Por otra parte, se ha rechazado con los votos de PP y PRC la propuesta del PSOE de crear un Banco Municipal de Recursos Escolares con el objetivo de "reducir la brecha digital", acentuada por la pandemia del Covid; y suscribir un convenio con la Consejería de Educación para que el Consistorio se adhiera al programa de recursos educativos, que sí ha contado con el apoyo de UxS y la abstención de Cs.

Los populares han rechazado la propuesta porque, según ha dicho su concejala Noemí Méndez, la Consejería de Educación regionalista y el Ayuntamiento "no ven viable ni necesario" un convenio al respecto entre ambas administraciones. En su opinión, el Ayuntamiento "ya cumple todos los compromisos" en materia educativa además de que ha expresado su "negativa" a criticar a Educación "cuando no hay motivo".

Más duro ha sido el portavoz regionalista, que ha recordado que en menos de seis meses los socialistas han presentado cuatro iniciativas que cuestionan áreas gestionadas por el PRC, que parecer haberse convertido en una "diana" para el PSOE. Además, Fuentes-Pila ha trasladado la "sorpresa" de la Consejería al conocer la moción porque la iniciativa se dirige a pequeños municipios y en Santander generaría "duplicidad de recursos".

El Pleno ha aprobado con el respaldo de todos los grupos excepto Vox la moción regionalista para dar publicidad a todas las iniciativas plenarias para que los ciudadanos puedan conocer su evolución y grado de cumplimiento.

Mientras que Pérez-Cosío ha opinado que es una tarea propia de cada grupo, el portavoz de UxS, Miguel Saro, ha destacado que es una iniciativa, "idéntica a la mía de hace 15 meses" -ha precisado- "en favor de la transparencia". Por su parte, el concejal de Cs, Felipe Pérez Manso, ha explicado que varias cuestiones que se plantean en la propuesta se comenzaron a tramitar en marzo y ahora están en licitación.

Los socialistas han denunciado "incumplimientos sistemáticos" de los acuerdos plenarios, 30 según ellos este año, de los que el 16% son de mociones del PSOE; cuestión que ha negado César Díaz que ha afirmado que desde el inicio de la legislatura, el 80% de las mociones aprobadas se han cumplido (el 55%) o están en trámite (25%).

También se ha aprobado la moción UxS para la adopción de medidas en relación con las casas de apuestas tras la inclusión de algunas modificaciones y dos enmiendas transaccionales de PRC y PSOE.

DÉFICIT

Por otra parte, la alcaldesa ha dado cuenta del informe de evaluación de cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria del tercer trimestre del año según el cual a 31 de diciembre el Ayuntamiento no alcanzará la estabilidad presupuestaria sino que tendrá un déficit de 19,7 millones, si bien es una proyección sujeta a la ejecución del presupuesto y a la liquidación de 2020.