El PSOE carga contra la "incapacidad sin límites" de la concejala de Deportes

En una nota de prensa, el PSOE local ha criticado que Méndez haya dicho que la cesión al Ayuntamiento de los campos de fútbol del Vallobin y del Real Oviedo rugby, ubicados en la falda del Naranco, "es inviable".

El Grupo Socialista considera que "el absoluto desconocimiento que la edil del PP revela sobre las instalaciones deportivas de esta ciudad representa un riesgo y un problema muy serio".

"Desde el Grupo Socialista no entendemos la razón por la que el Equipo de Gobierno no quiere hacerse cargo de unas instalaciones que ya mantiene de facto y que en el caso del campo de rugby promovió y construyó el propio Ayuntamiento a pesar de no ser propietario de los terrenos por impulso y decisión de un gobierno del PP", han apostillado.

La "incapacidad" del PP y Ciudadanos para el diálogo y el consenso, han aseverado, "les hace desterrar gratuitamente y sin argumentos un acuerdo que permitiría ampliar el parque Pura Tomás y crear un gran complejo deportivo y de ocio en la falda del Naranco".

El PSOE ha recordado que existe un acuerdo vigente del anterior equipo de Gobierno con el Principado de Asturias para la cesión de las instalaciones deportivas del campo de fútbol de Vallobín y el del Real Oviedo Rugby, además de los terrenos aledaños que permitirían conectar este complejo deportivo con el Parque Pura Tomas.