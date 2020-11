Debate.- Azcón critica que el PSOE haya pactado con Bildu los PGE que es "indecente"

Azcón ha realizado estas declaraciones en respuesta a las intervenciones de los grupos de oposición, en concreto del PSOE, que le han afeado que el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos dependa de los dos votos de Vox. "Ahí no me van a encontrar. Pactan con Bildu, que es indecente, y no estoy dispuesto a que nos den una sola lección de con quien pactamos porque necesitamos una mayoría para gobernar en esta ciudad".

En su intervención, el alcalde ha dudado de que el expresidente del Gobierno, Felipe González, "esté de acuerdo con esos pactos" tras escuchar al líder de Bildu, Arnaldo Otegui, que con el apoyo a los PGE buscan alcanzar la república del País Vasco, que supondrá "romper España".

Jorge Azcón ha aclarado que pacta con Vox porque tiene que sumar una mayoría y necesita los dos votos de esta formación, mientras el PSOE "pacta con un partido indecente cuando no necesitan sus votos".

En este sentido, ha asegurado lo siguiente: "Yo nunca pactaría con Bildu aunque lo necesitara y ustedes lo están haciendo en la investidura de Sánchez, la moción de censura, el Gobierno de Navarra y, ahora los presupuestos".