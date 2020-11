La Audiencia Provincial confirma la condena a los dueños de Igrafo por delitos contra la Hacienda Pública

Los condenados habían recurrido la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo, pero la Sección Segunda ha confirmado en una nueva sentencia el fallo del Juzgado de lo Penal, a excepción de un único extremo, en el sentido de que aprecia, para ambos acusados y por cada uno de los delitos, la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas.

Esta admisión parcial del recurso de los condenados, no obstante, no influye en la pena. En 2018 los propietarios de la empresa habían sido condenados por cinco delitos contra la Hacienda Pública, al considerar probado que los dos acusados eludieron el pago de impuestos durante varios años y llevaron una doble contabilidad, que afectaba a la variación de las existencias y ventas al contado, y por la que se incluían gastos como deducibles cuando no lo eran.

En concreto, se atribuye a ambos empresarios cinco delitos contra la Hacienda Pública, tres de ellos por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2006, 2007 y 2008, y otros dos por el Impuesto del Valor Añadido (IVA) de los ejercicios 2007 y 2008.

La empresa formó parte de la causa ya juzgada del 'Caso Marea', un caso de corrupción política y empresarial en la que estuvo implicado el exconsejero socialista José Luis Iglesias Riopedre, y la Directora General de Planificación María Jesús Otero.