Patrimonio autoriza la recreación de un cementerio medieval en el Monte de las Ánimas (Soria)

Los carteles indicativos recogerán el texto 'Recreación de cementerio medieval', según han informado desde la Delegación de la Junta en Soria.

El proyecto comprende un área de 64 metros cuadrados, en la que se instalarán diez estelas funerarias discoidales ancladas al suelo con varillas de acero, con un vallado perimetral rústico y señalización informativa (tanto en este espacio como una señal direccional en la carretera).

Las estelas, de nueva creación, recrearán diferentes motivos tomados de estelas originales documentadas en la ciudad de Soria. Además, se aprovecha una cruz resarcelada de mármol disponible en el almacén municipal para recrear una tumba más elegante, la de Alonso y Beatriz.La estatua 'El Ánima' también se ubicará en este lugar.

La Comisión de Patrimonio ha determinado que debe constar que las piezas no son originales y recomienda, a fin de no generar equivocación, que la reproducción de las estelas no se ejecute en piedra, sino en otro tipo de material como resina o material plástico.