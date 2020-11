Puig defèn l'harmonització fiscal perquè "per allunyar-se uns quilòmetres no es puguen evadir impostos"

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defès l'harmonització fiscal, una qüestió que "vé des de lluny" i que "ningú com la Comunitat Valenciana ha estudiat" i ha considerat que aquest debat "va d'igualtat i justícia fiscal" entre comunitats autònomes i que "per allunyar-se uns quilòmetres no es puguen evadir impostos".