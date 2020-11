Atención, super oferta: Amazon rebaja el robot aspirador Conga 1090 casi a mitad de precio... ¡y cuesta solo 149 euros!

Quien no tiene un robot aspirador en casa... ¡es porque no quiere! Estos pequeños electrodomésticos han llegado a nuestros hogares para revolucionar nuestra forma de limpiar y, también para hacer que tengamos que invertir menos tiempo en ella. Dar con el adecuado para nuestro hogar no resulta fácil, puesto que hay una gran variedad de opciones en el mercado. Por ello, debemos tener en cuenta si queremos apostar por uno que solo aspire o que, a cambio, tenga más funciones como fregar o pasar la mopa. También es recomendable prestar atención a sus características más tecnológicas, como si dispone de mapeo inteligente, y si, además, se puede controlar desde una aplicación móvil. Otro de los aspectos a tener en cuenta es si tenemos mascotas o alfombras en casa.

Pero, sin duda, cuando damos con un modelo a buen precio nuestras necesidades se adaptan a lo que ese robot nos ofrezca, puesto que hay ciertos chollos que no debemos dejar pasar y menos si los encontramos en el Black Friday. Durante esta jornada, en la que estos dispositivos son unos de los más buscados, podemos encontrar interesantes rebajas en diferentes ecommerces que se unen a la celebración que, incluso, superan o se quedan muy cerca el 50% de ahorro. Este es el caso del ofertón que hemos encontrado en Amazon: la Conga 1090, de Cecotec, con una rebaja del 42% para que pueda ser tuya por 149 euros.

El robot aspirador Conga de Cecotec serie 1090. Amazon

Este modelo es un cuatro en uno, por lo que es una solución completa para la limpieza del hogar. Barre, friega, aspira y pasa la mopa y dispone de un sistema de fregado inteligente con tres niveles diferentes. Dispone de una app para controlarlo desde el móvil y cuenta con un modo turbo para alfombras. Además, su cepillo BestFriend Care es ideal para recoger el pelo de las mascotas.

Todo lo que necesitas saber de los robots aspiradores

- Toda la suciedad... ¡hasta los pelitos de nuestras mascotas! Si bien es cierto que debemos procurar a nuestros animales domésticos un cepillado diario para eliminar la mayor parte del pelo suelto en unas cuantas pasadas, también lo es que estos gadgets son capaces de eliminarlos de forma efectiva de suelos y tejidos gracias a las escobillas que la gran mayoría tiene en la base. De hecho, hay muchos que están diseñados para atrapar rápidamente el pelo de las mascotas.

- ¡Di adiós a los ácaros del polvo! Estos diminutos organismos son una de las causas más frecuentes de alergia respiratoria entre la población, tal y como indican desde la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Por ello, hay que eliminarlos del hogar con cuidado de no levantar el polvo, y qué mejor que los robots para hacerlo: algunos son capaces de aspirar, barrer y fregar al mismo tiempo, lo que facilita la captación de los ácaros sin necesidad de que nosotros entremos en contacto con ellos.

- Las ventajas de tener uno en casa son... Una de las grandes ventajas de estos aparatos es que ayudan a mantener la limpieza del hogar sin invertir mucho tiempo o esfuerzo. Además, la mayoría de modelos cuentan con apps que permiten seleccionar la potencia y programar su activación a una hora concreta. Cabe destacar que los robots aspiradores recogen de forma eficiente la suciedad y, además, gastan menos energía que las aspiradoras convencionales.

