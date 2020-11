Tierraseca agradece a las premiadas con los Menina 2020 en C-LM su esfuerzo diario para combatir la violencia de género

Así lo ha indicado Tierraseca en el acto de entrega de estos galardones, que han reconocido a la Fundación Secretariado Gitano de Talavera de la Reina, a Celia García y Marina Agudo, al Juzgado de Instrucción número 2 de Guadalajara, a la Fundación Kirira y a la futbolista Alba Redondo.

El delegado del Gobierno ha indicado que los actos llevados a cabo por la Delegación en esta semana del Día Internacional contra la Violencia Machista sirven para recordar y homenajear a todas las víctimas pero también para mandar un mensaje de "aliento y apoyo" a todas las mujeres que todavía hoy se sienten atacadas en su dignidad e integridad física.

"Las muertes son la cara más visible de la violencia de género, sin embargo se expresa de muchas otras formas como el maltrato físico, psicológico o verbal, y no nos podemos quedar callados ante estos hechos", ha señalado, para agregar que con estos premios se pretende trasladar a las galardonadas el impulso necesario para seguir luchando.

ATAÑE A TODOS

Por ello ha querido lanzarlas un mensaje "claro y contundente" y decirlas que no están solas en esta tarea. "La violencia de género nos atañe a todos y cualquier persona que se quede impasible se convierte en cómplice".

Pese a que ha reconocido que en la actualidad se ha avanzado, ha apuntado el delegado del Gobierno que quedan retos "importantes" y "mucho trabajo" por hacer como reforzar la coordinación entre instituciones, mejorar los mecanismos de protección a las víctimas o reforzar el menaje y el trabajo en el mundo rural y con las personas jóvenes.

En este punto, ha querido reconocer el "enorme trabajo" que llevan a cabo las unidades de violencia contra la mujer de las cinco delegaciones del Gobierno en cada una de las provincias de la región. "Están a vuestra disposición para seguir avanzando en esta lucha", ha dicho dirigiéndose a las premiadas.

El delegado del Gobierno ha finalizado su discurso haciendo una llamamiento "a todas las personas" para que hagan de cada acción de su vida cotidiana una "práctica constante" de rechazo a la violencia machista. "Solo a través de esa unidad conseguiremos erradicarla. Ni una más ni una menos".

UN NOMBRE, UNA FAMILIA Y UN ROSTRO

En el acto también ha intervenido la coordinadora regional de las unidades de violencia contra la mujer en Castilla-La Mancha, Consuelo García, quien ha indicado que detrás de las 41 mujeres asesinadas este año en España hay un nombre, una familia y un rostro.

"Hay que nombrarlas a todas, una a una, por su nombre porque lo que no se nombra no existe", ha dicho, para apuntar que sin igualdad no se puede seguir avanzando y que los reconocimientos a las víctimas deberían ser "una prioridad" para la sociedad en su conjunto.

En acto celebrado en la Delegación del Gobierno han recogido los premios Menina 2020 la madre de la futbolista Ana Redondo, Pilar Ferrer; María Agudo por el vídeo elaborado junto a Celia García por un video contra la violencia de género; la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 2 de Guadalajara, especializado en delitos en el ámbito familiar, Belén Casero; Ana Isabel Martín del programa 'Calí' la Fundación Secretariado Gitano de Talavera; y Estrella Jiménez de la Fundación Kirira contra la mutilación genital femenina.

Ha sido esta última la que ha pronunciado unas palabras en nombre de todos los premiados en las que ha señalado que estos reconocimientos suponen "una gran visibilación" de los problemas de la mujer. "Este premio es de todas", ha señalado.