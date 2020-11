Illa planta a Ayuso y no acudirá a la inauguración del hospital Enfermera Isabel Zendal

Salvador Illa no acudirá a la inauguración del hospital Enfermera Isabel Zendal que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre. El ministro de Sanidad ha rechazado la invitación que le trasladó este lunes la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien le expresó que le gustaría contar con él en la apertura del centro.

Así se lo han confirmado fuentes del Gobierno regional a la agencia de noticias Europa Press. Desde el Ejecutivo autonómico han lamentado que los motivos de agenda aducidos por Illa le impidan "conocer el nuevo recurso de la sanidad pública madrileña, construido "para atender a pacientes de la región y de toda España que lo necesiten".

En la misiva que le remitió Díaz Ayuso a Illa, la presidenta madrileña incidió en que se trata de un complejo construido "en tiempo récord" y que ha sido especialmente diseñado "para gestionar pandemia" de coronavirus. Una vez que esta sea una dolorosa realidad pasada, el Isabel Zendal "ayudará con la gripe", complementará la red hospitalaria y "aliviará las listas de espera", según expresó la líder del Ejecutivo PP-Cs.

El plan de voluntarios se cierra con 111 profesionales

El hospital Enfermera Isabel Zendal, ubicado en Valdebebas, empezará a funcionar con 240 camas de hospitalización convencional, 16 de UCI y 32 denominadas de hospitalización "intermedia" la próxima semana. Los profesionales que se encargarán de cuidar la salud de las personas que ingresen en la nueva instalación ascienden a 669.

El pasado domingo se completó el procedimiento para que los sanitarios que lo desearan fueran trasladados de forma voluntaria al Zendal para trabajar allí temporalmente. De acuerdo con los datos divulgados este miércoles, solo 111 de las personas que se inscribieron en el proceso cumplen los requisitos exigidos por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Esta cifra incluye médicos, enfermeras, TCAE (Auxiliares de Enfermería), celadores y técnicos de unidades administrativas.

Sindicatos como CC OO calificaron este miércoles de circuntancia "inaudita" que la Consejería de Sanidad pretenda estructurar la plantilla del nuevo hospital "tres días laborables antes". "No se puede poner en marcha un hospital si este no va acompañado de la contratación de profesionales que garanticen una atención sanitaria universal, eficaz y de calidad. No se puede desalojar de personal hospitales cuyas carencias en recursos humanos pueden generar más riesgos que beneficios en la atención sanitaria", señalaron desde la organización.

Por su parte, UGT exigió una contratación diferenciada para el Isabel Zendal y la renovación de los 11.324 refuerzos Covid-19 hasta diciembre de 2021, seis meses más de lo que anunció la presidenta este martes, al señalar que estos profesionales seguirían trabajando en la sanidad madrileña hasta el 30 de junio de 2021, tras prorrogarse medio año más sus contratos.

Precisamente, la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales completará las plantillas requeridas para los tres turnos de trabajo del hospital con profesionales de todas las categorías necesarias procedentes de las renovaciones de contratos Covid que la Comunidad de Madrid va a renovar.