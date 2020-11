Agricultura entrega el Premio Mildiu al viticultor de Rioja Baja Guillermo Soldevilla

La prevención que implica conocer rápidamente la aparición del hongo, endémico en La Rioja, permite que la Sección de Protección de Cultivos de la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja determine el momento más oportuno para realizar los tratamientos adecuados.

En la campaña de este año se ha registrado la aparición más temprana en la comunidad de esta enfermedad fúngica desde que se instauraron los 'Premios Mildiu' hace 47 años. Las condiciones meteorológicas de 2020, con abundantes y continuas precipitaciones, junto con una temperatura favorable, favorecieron su rápida propagación.

Así, en quince días se concedieron todos los 'Premios Mildiu', además de a la primera mancha provincial (500 euros y trofeo), a las primeras manchas en la zona de influencia de cada uno de los municipios donde existe un puesto de seguimiento de la enfermedad (150 euros y diploma): Alfaro, Aldeanueva, Quel, Calahorra, Ausejo, Agoncillo, Murillo, Logroño, Albelda de Iregua, Uruñuela, Arenzana de Abajo, Cañas, Casalarreina y San Vicente de la Sonsierra.

Estos premios son un incentivo a la detección y reporte de la enfermedad. Es fundamental conocer la fecha de aparición de las primeras manchas, ya que es el punto de partida de la estrategia de control de la enfermedad en las condiciones del territorio riojano. "Este año más que nunca, con la temprana aparición del hongo, los premios han mostrado su eficacia para el tratamiento temprano y para asegurar el mejor estado sanitario de la uva y facilitar que la cosecha llegue en las mejores condiciones", ha destacado la consejera de Agricultura.

"La campaña 2020 ha sido un año muy propicio para enfermedades fúngicas en general y para mildiu en particular, sobre todo en primavera e inicios de verano. Este hecho ha ocurrido no sólo en La Rioja, sino en toda España. No obstante, al final de la campaña la situación climatológica ha mejorado notablemente y se ha podido controlar adecuadamente la enfermedad mediante un manejo propicio de los viñedos", ha asegurado Hita.

La Consejería de Agricultura comparte con los viticultores información en tiempo real de la aparición de las primeras manchas de mildiu en las distintas zonas de La Rioja a través de su página web. Esta información aporta conocimiento sobre la distribución de la enfermedad en la región y sobre la presión de la misma en los distintos territorios. La situación del mildiu en la región en cada campaña se recoge también en el Boletín de Avisos Fitosanitarios de la Consejería de Agricultura, que indica el momento oportuno de iniciar el tratamiento.

La existencia de los 'Premios Mildiu' permite optimizar el momento de aplicación de tratamientos fitosanitarios, lo que evita numerosos tratamientos innecesarios, con el consiguiente ahorro económico para el agricultor y disminuye el aporte de fungicidas en el cultivo, con las consiguientes ventajas medioambientales. La colaboración prestada por los viticultores a través de los 'Premios Mildiu' es de gran ayuda a los servicios técnicos de la Consejería de Agricultura, lo que permite informar al sector vitícola de la mejor forma de controlar la enfermedad cada año. La Rioja fue pionera en la implantación de estos premios, pero actualmente este concurso está implantado en otras zonas vitícolas de España, debido a su gran utilidad práctica.

Desde la Fundación Caja Rioja, su director general, Arturo Colina, ha manifestado que "lo que comenzamos con estos premios hace 47 años continúa hoy en nuestro empeño para contribuir al desarrollo social y económico de nuestra comunidad desde el territorio y ayudar a nuestros viticultores a obtener la mejor calidad en los frutos y vinos de La Rioja, garantía de prosperidad en nuestros pueblos".

El mildiu puede afectar a todos los órganos verdes de la cepa, con sintomatologías diferentes. Los ataques fuertes producen una desecación parcial o total de las hojas e incluso una caída de las hojas prematura, que repercute en la calidad y en la cantidad de cosecha, así como en el buen agostamiento de los sarmientos. Los ataques durante el período floración-cuajado pueden ocasionar la pérdida total del racimo, mientras que los más tardíos suelen afectar solamente a una parte del mismo. A partir del inicio del envero -comienzo de la coloración de la uva- el hongo sólo ataca a hojas y no a racimos.